遠東集團遭大陸重罰，總裁徐旭東投書媒體表態「反對台獨，支持九二共識及一中原則」等影響，12月7日登場的兩岸企業家紫金山峰會，格外受到矚目。

近期，大陸媒體披露12家台獨金主企業，其中，鴻海集團被點名在列，加上今年9月，台灣的兩岸企業家峰會完成改選，鴻海集團創辦人郭台銘獲聘為副理事長。當天峰會，郭台銘的發言內容，也受到高度關注。

2019年6月，郭台銘在國民黨總統初選辯論會上，一席「富士康對中國大陸經濟影響甚大，到底誰怕誰？」獲得台灣網友狂讚郭董霸氣，但最終仍不敵當時的人氣王韓國瑜，無法代表國民黨參選總統。如今的郭台銘，是否還想延續總統夢，還是選擇回歸到企業家的角色，郭台銘在紫金山峰會的發言內容應可略窺一斑。

中共對待政治人物及商人的態度有別，倘若郭台銘成功轉型成為政治人物，甚至正式參選總統，那中共對於郭台銘的發言或許會比較容忍。相反地，倘若郭台銘仍是以企業家的身分與中共打交道，那就是在商言商，該遵守配合的都不能逾越，一切照規矩來。

當年，郭台銘準備棄商從政時，很多人都勸其三思再三思，原因很簡單，因為在台灣的選舉，參選總統必須要提出兩岸論述，且這個兩岸論述若沒有站在大陸的對立面，根本沒有出線的機會。果不其然，郭台銘為了爭取出線，先是說「一國兩制」在香港是失敗的，又將「一中各表」表成兩個中國，甚至嗆大陸「誰怕誰」。顯然，他對於政治的理解和敏感程度與他經營企業的成功完全不成比例。

尷尬的是，大陸畢竟不是台灣，說過的話沒辦法船過水無痕，甚至還會成為日後被評斷的依據。郭台銘反對台獨、堅持中華民國派的角色鮮明，要扣上郭台銘「台獨金主」的大帽子，或許文不對題；但是，在大陸網民眼中，郭台銘言論不一、立場反覆，儼然是個「牆頭草」。

在當前兩岸緊張對峙，敵意螺旋不斷上升的態勢下，首當其衝的就是往返兩岸經商、就學、就業的民眾。從事兩岸經貿的企業家，主要目的在賺錢，批判大陸等於找自己麻煩、跟錢過不去；所以，多數企業家在兩岸執政當局水火不容時，能閃多遠是多遠，就怕一個不小心惹禍上身。

倘若郭台銘想要轉身回歸到企業家身分，與大陸重修舊好，恐怕不能再像過去競選總統時的霸氣發言，甚至，在遠東集團遭大陸殺雞儆猴，徐旭東總裁撰文表態後，郭台銘對於過去發言，在大陸官民心中所留下的疙瘩，恐怕也要費心化解了。

（作者為自由撰稿人）