美國前國務卿季辛吉近期接受CNN專訪時預言，中共10年內不會以武力犯台，但會動用軍事以外的力量，持續削弱台灣的自主能力。季辛吉被認為是「親中派」，他當年展開「祕密外交」，讓美國前總統尼克森1972年的中國大陸之行，成了「改變世界的一周」，所以季辛吉的判斷應有所本，不會是無的放矢。

但中共也不會在今後10年內閒著。隨著中共十九屆六中全會通過第三份《歷史決議》，北京執政當局正加大其對台「反獨促統」力道。在「反獨」方面，繼中共國台辦公布首批「台獨頑固分子」清單，並禁止其關聯企業和金主在中國大陸謀利後，遠東集團在中國大陸投資的企業，因在環保、土地利用等方面違法違規而遭重罰。一般認為，中共此舉是殺雞儆猴以形成寒蟬效應。

在國際社會將經濟做為國家執行對外政策的工具屢見不鮮，貿易援助、杯葛等，都是經常被運用的手段。例如冷戰期間，美國即以「貿易最惠國」待遇，對於「親蘇」或「反蘇」的東歐國家，透過獎賞或懲罰進行「區別對待」，並獲致相當成果。最近的例子是，美國商務部基於國家安全考慮，把27個實體及個人列入軍事最終用戶黑名單，其中包括12家中國大陸企業。

在民主國家，利益團體為爭取群體或個別自身利益，經常向政府提出訴求、試圖影響政府公共政策制定和執行，這是司空見慣的事，台灣早習以為常；而遠東集團案例涉及政治獻金，提供對象應跨越台灣藍綠陣營，目的不會是為「台獨」代言，因為這不符合該集團在中國大陸的利益。因此，中共的做法是「隔山打牛」，目標顯然劍指民進黨政府。

「台獨」如果指的是「法理台獨」，那本質上是一個「假命題」，因為既不合法，也缺乏現實可行性，連拜登都表示「不鼓勵」。蔡英文總統在國慶演說中提出「互不隸屬說」引發爭議，但眾所周知，「中華民國」這塊招牌是她安內攘外的護身符。

中共當然也理解，台灣不會走「法理台獨」這條路，但需藉由「反獨」來落實它既定對台政策。例如，批評「倚美謀獨」是反對台美加強關係；批評「以疫謀獨」是反對台灣擴大對外活動空間；批評「以武謀獨」則是為了反對台灣軍購和強化國防建設。

民共兩黨缺乏互信，主因是民進黨的《台獨黨綱》，但被對岸列為「台獨頑固分子」的官員，並沒有與「台獨」畫清界線；更可笑的是，蔡政府任命的駐外代表反而急著表態要「對號入座」，這就使對岸在運用「台獨」這個命題上，有了「借戲真做」的機會。

然而對中共而言，「統一」卻是一個「真議題」，而且和大陸國家主席習近平所要實現的「中華民族偉大復興」息息相關。中共國台辦副主任劉軍川在今年一場研討會指出，「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」。這句話引起中國大陸《人民政協報》回響，並「加碼演出」稱「屆時台灣2300萬民眾，每人每年收入可提高2萬多元新台幣。」

對岸智庫人士公開提出，今後應考慮進行對「統一後」的研究。事實上，中共官方最近印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》，已對福州至台北的支線建設做了規畫。根據國台辦發言人朱鳳蓮的說法，兩岸之間早日建成更加便捷、通暢的交通網路，將為兩岸同胞提供更好的交通運輸資源和服務。

眼看拜登政府此刻大玩「台灣牌」，如國會議員訪台和邀請台灣參與民主峰會，中共加大「反獨促統」的力度，目的或許是要凸顯，北京正「牢牢緊握兩岸關係發展的主動權和主導權」。我們理解，中共「反獨」是手段，「促統」才是目的；但如果因無限上綱「反獨」而殃及無辜，最後恐怕將傷及「促統」所需的兩岸「心靈契合」。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）