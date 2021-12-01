台北上海「雙城論壇」於12月1日以視訊方式舉行，本屆主題為「新經濟、新發展」，並就「後疫情時代產業數位經濟轉型」與「無圍牆博物館與建築可閱讀性」等議題規劃專題演講，這些議題，尤其是後疫情時代的新經濟、新發展，非常契合當前台北與上海兩座大城市的發展需要，同時也為冰凍已久的兩岸交流注入一股暖流。

受疫情影響，這次會議以視訊方式，只進行1個半小時。上海市長龔正強調「兩岸同胞都是中國人，同根同源同文同種」，將持續秉持「兩岸一家親」理念，支持台胞台企發展，期待兩地共圓中國夢。台北市長柯文哲強調他對兩岸的務實態度，「交流比斷流好，對話比對抗好，友善比仇恨好」，持續主張互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作 、互相諒解。兩位市長的談話，在兩岸政治氣氛緊繃的情勢下，仍有象徵兩岸之間的融冰意義。

「雙城論壇」於2010年首次在台北舉辦，其後在台北上海兩市輪流舉辦，雙方派遣行政首長率團參加，為兩市交流合作起了非常重要的作用。除了對兩市交流合作的幫助外，「雙城論壇」也對兩岸關係和緩起了一定作用。自從2016年民進黨執政後，由於不承認「九二共識」，再加上維持《台獨黨綱》，被中國大陸認為是破壞兩岸互信基礎，雙方關係持續惡化，包括兩岸海基、海協兩會協商中斷，停止居民來台「個人遊」、暫停學生來台就讀等。

尤有甚者，近幾年中國大陸經常在台灣周邊海域進行軍事活動，使得台灣成為《經濟學人》所說「地球上最危險的地區」；美聯社報導「台海衝突一觸即發，台灣如火藥庫」，在兩岸瀕臨戰爭危險邊緣情況下，台灣怎麼會有未來？人民如何安居樂業？

蔡英文總統一再表示要「和平、對等、民主、對話」，但事實證明，兩岸關係一再惡化，既然民進黨政府堅持《台獨黨綱》，否定「九二共識」，在雙方缺乏互信基礎的情況下，兩岸關係只會愈來愈糟，此時此刻，為了兩岸和平、人民能安居樂業，民進黨政府應該授權地方政府與民間團體來進行兩岸的「和平、對等、民主、對話」。

「雙城論壇」舉辦11年，成效有目共睹，今年在新冠肺炎疫情與兩岸關係惡化的情況下，仍然不畏艱難，如期舉辦，實在難能可貴，也確實為兩岸交流寒冬注入一股暖流；而接下來的「兩岸企業家峰會」的視訊會議，也能為兩岸企業在後疫情時代，帶來新的投資經營契機；而「海峽論壇」則能為雙方民間，包括青年、婦女、宗教、鄉鎮等建立全方位的橋梁；此外，過去中國國民黨與中國共產黨舉辦的「兩岸經貿文化論壇」或是「兩岸和平發展論壇」，也都為兩岸「和平、對等、民主、對話」貢獻極大心力。

總之，兩岸之間和平穩定、交流合作、繁榮發展以及反對戰爭是絕大多數台灣人民的共同願望，「雙城論壇」已經為兩岸伸出和平的橄欖枝，民進黨政府應該以蒼生為念，充分授權地方城市與民間團體去推動兩岸關係，讓台海能和平發展，人民能安居樂業。（作者為海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長）