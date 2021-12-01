民主政府究竟是普世價值還是一種意識形態？正當美國總統拜登邀集110個國家參加民主峰會之際，中共宣揚「全過程民主」的力道不斷加大。在美國及其理念相近盟國眼中，民主當然是普世價值，也是優越制度，更是中國、俄羅斯等「專制國家」尚未臻於現代文明國家的反證。可是，中共偏偏不吃這一套，而且越來越頑強，以前只是不承認民主為普世價值，現在更進一步，宣稱自己實行的「全過程民主」才是真民主，美國那些國家搞的民主根本是冒牌貨，是假民主，被當作一種意識形態武器。

果真如此嗎？當前兩大體系之間的競爭方興未艾，以美國為首的西方國家高舉自由、民主、人權、法治大旗，認為這些理念是普世價值，中國卻拒不遵奉，由此形成了民主與專制之爭。美國等西方國家以普世價值的推動者傲視中國，中國則譏之為「金主政治」，不承認其優越性，甚至以普羅大眾的造福者自居，自稱確實達到以民為本的施政理想。

建黨百年的中共從不奉行自由資本主義，從而也不認同有普世價值存在，反而認為那些意識形態只不過是建立在資本主義階級社會的價值觀，各國應該依據國情走不同的道路，而不應將自己的體制強加於人。儘管在普世價值的話語權上，中國屈居下風，但自詡在為普羅大眾利益的效力上卓有成就，創造了一個在分配正義上優於資本主義國家的理想國度。他們常拿資本主義社會普羅大眾普遍處於貧困無依困境反唇相譏。

在分配正義上，資本主義社會確實弊病明顯，而且貧富差距問題日益嚴重。貧富懸殊天差地別，使得自認在「脫貧攻堅戰取得了全面勝利」的中共，對於社會主義體制的自信更加堅定，同時對於歐美國家堅信的普世價值更加蔑視。

普世價值泛指那些不分領域，超越宗教、國家、民族，出於人類的良知與理性的價值觀念，是人類普遍認可的共同價值，也就是「人類普遍認可的共同價值」。凡是對人類普遍有益的事物就是普世價值，也可稱之為普適價值。

以被奉為普世價值核心的民主政治而言，民主理念卻有高度價值，對西方國家的崛起和現代世界的發展居功厥偉，其普適性不容否認。但如果把特地的民主形式模式化、普世化，將相對有其優越性的制度認定為絕對性的真理，進而認定世界上只有一種理想的政治模式，所有社會都只有一種歸宿，則顯然是否定了多元化價值，恰恰與民主所信奉的價值觀背道而馳。

近世廣為宣揚的普世價值，無論是自由、民主、人權還是法治，都蘊含著美好而良善的理想，值得奉為政治實踐所遵循的原則。就此而言，建黨百年的中共即使否定普世價值的存在，也應把民主理念可以放諸四海而皆準的理想與原則奉為圭臬，促其落實，否則自稱為「全過程民主」，實際上竟連最起碼的民選程序都付諸闕如，難怪被人譏諷為「全過程不民主」。

這不僅是為了與人類普世性文明更加相容相洽，也是國家發展脫離貧窮狀態後，邁向更高境界的途程中必須提升的價值追求。只有涵納更多當今世人普遍珍愛的理想與原則，如人民的通訊與言論自由權利、基本人權的保障以及以人民授權為前提與基礎的法治，才能讓中國在強大之後進一步變得偉大。