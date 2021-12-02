總統、副總統之選舉，黨不提名，蔣介石與居正由國大代表連署提名為總統候選人，連署提名為副總統候選人者，則有孫科、于右任、李宗仁、程潛、徐傅霖6人。

蔣介石的「選賢與能」因為黨內保守勢力阻礙而改變初衷，事後認為這是一大失策。他於1948年6月27日在西安曾對張治中說：「從4月到現在，是最黑暗的局面。癥結就在我（蔣）當了總統，我在廬山已經決定不當總統，希望胡適之出來當選，這是一種轉機，一個重大的關鍵，能夠照我的願望做到便好了！但是大家都不贊成我這樣做，這是最大的失敗！這個失敗是一時挽轉不過來的。」

副總統之選舉，蔣支持孫科而反對李宗仁，但一向親蔣之徐永昌則逕投李票。其原因，徐以為：

一、年來時局江河日下，若不即有改革，必至於崩潰無救。

二、孫、于、程諸氏，數年來身居中樞要職，迄無匡救建議與言論，任何人均不能信賴其今後能有所振作。

三、李宗仁競選宣言曰：肅清貪污，改革政治，清算豪門資本。此皆總統立場之言，在副總統似無發表上項宣言的權利。但水深火熱的今日，卻獨能抓獲人心；然彼固亦接近豪門資本者，而任用李品仙（安徽省主席）有貪污之稱，與其夫人干涉政治等等，其疵點亦多，不過彼倔強有信譽。在無可如何之今日，多數人士總冀其能以去就匡救蔣先生之失，較其他諸氏所宣布者，既不能痛下針砭，恐仍依附其間，不得已而求其次，此亦多數代表之意見也。

蔣介石對李宗仁不服勸告，至為憤慨，1948年4月12日，在紀念周中援引民國二年黨員不聽孫中山之命而致黨之分裂，作為鑒戒，矛頭指向李宗仁，並自記曰：

競選副總統之黨員，至今仍不相上下，而李（宗仁）之行態，更為卑劣。

根據保防單位之密報：李宗仁「利用人民厭戰心理，散布其能調和李濟深反蔣健將與政府關係，團結國民黨陣營，並透過李濟深與中共洽商和平等空氣，爭取思想左傾代表同情。」

是以副總統之選舉，暗潮洶湧，投票3次，各候選人皆未超過半數，第4次以得票數較多之兩名李宗仁、孫科競選，李以較多票當選。蔣至失望，感曰：「此非只政治上受一重大打擊，而且近受桂系之侮辱，亦從來所未有者矣。」

孫敗李勝主要原因，為桂系結合對中央不滿的派系，與蔣對抗，李之同系程思遠認為：「當時對現狀不滿和反對中央這兩股主流，恰巧為李宗仁用上。」

民國38年4月16日，當時已下野的中國國民黨總裁蔣中正飛抵杭州與代總統李宗仁開會。圖為李宗仁（左一）、吳忠信（左二）、周宏濤（左三）、白祟禧（左四）、張群（左五），蔣中正則立於屋內門口。這是蔣與桂系「李白」難得留下的歷史畫面。（國史館提供）

國民黨之內訌，隨戰局之逆轉而加劇，對共和平之幻想，亦相對的提升。當淮海、平津戰役失利之際，謠傳繁興，大家「以為蔣先生一走，和平立現；尤其美國人以為出現了聯合政府，即是和平。所以一般人民聞蔣先生出國，多有放炮竹以誌欣慶者。」一向支持蔣氏的徐永昌，此時對蔣亦頗有微詞，認為蔣「自欺乃驕」，有勸蔣「罪已下野」之意。

張群謂蔣曰：「本（國民）黨幹部及立法委員中，對公（蔣）皆有不滿之表示，且聞已有200餘人簽名，要求公下野之消息。」蔣曰：「若輩之意，欲使余心灰氣餒，翩然引去，以遂其對匪求和之願望，可概也夫。」

蔣即約見國民黨中常委代表及高級幹部，商討時局及應付方針。卲力子發言時，謂此時雖欲與共黨言和，而已不可得矣。蔣測邵意，以為「似捨投降一途，已無路可走矣。」聞之「至為痛心」。

談及政府遷徙事，有以此舉將使人心渙散，不啻分崩離析，其將何以再樹重心為言者。蔣曰：「所謂重心也者，不在乎首都之在何地，而繫於我一人之所在也；如我在世一日，即反共一日，以底於成而後已。故我在何地，即其重心所在。」

最後蔣告以勦共作戰到底之決心。並謂「萬一將來南京不守，我亦必於其他地區繼續勦共，須知今日共匪所欲得者，非南京也，而為我一人也。」

蔣氏之自信如此，未必能信於人也。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】