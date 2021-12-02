那年我剛進台灣新聞業不久，有一回在辦公室寫完了稿子，到剪輯電腦前開始為自己的新聞配音，結果念了幾句後，坐在旁邊的主管苦笑著回過頭來對我說：「小馬，拜託你，現在不是在說相聲啦。」

當下我有點蒙，以為是自己寫的稿子中有瑕疵，反覆檢查了好幾次也沒發現毛病，後來有同事對我笑道：「小馬，人家主管的意思是你的國語『太標準了』。」

當時的我其實對這個答案並不訝異，因為生長於外省家庭的我，從小口音受家中長輩影響，因此從小相較於大多數同儕，我對於每個詞彙的咬字與談吐相當重視，哪些字該捲舌、哪些詞該翹舌，乃至於某些詞彙在特定時機時要加上的兒化音，對我來說都是極其自然的說話方式，也正因如此，打從小學開始，我便是師長與同學們眼中「國語標準」的典型，時常被選為演講或朗讀比賽選手，也讓我因此和相聲藝術結下了緣分。對我來說，能講一口標準的國語，是自己莫大的榮幸與努力的成果，並以自己的口音為榮。

然而就在大約十五年前，也就是我念中學的時候，台灣經歷了一場狂熱的所謂「本土化運動」，在那段期間，「愛台灣」成為台灣社會的主旋律，相對地和台灣本地價值相違背或不符合者，大多都被歸類為社會的對立面，包括我那一口和大陸普通話系出同源的「標準國語」。有一回我在學校附近攔了一輛出租車，坐上車後我接了一通電話，講了幾分鐘掛上後，司機把車在路邊停下來，示意我下車，我本來以為是自己的言行冒犯到了司機，結果司機告訴我：他不願意做「中國人」的生意。

那是我第一次發覺到自己的「標準國語」居然會成為別人眼中的瑕疵或缺陷，也正是在那段時間，我與眾不同的口音成為同儕們訕笑甚至排擠的目標，我被許多同學與老師視為異類，乃至於有一段時間，我非常努力地想「改掉」自己的標準國語。那段期間，我刻意反覆觀看台灣本土劇，一個字一個字地練習，試著改掉自己的兒化音和外省語言習慣，讓自己「台起來」。我深信只要我把自己的標準國語「戒除」掉，我就能成為一個「正常」人，能快樂地和身邊的同儕玩耍、交朋友。

這樣的努力持續了大約半年多，那是我這輩子一段痛苦的日子，每天早上醒來，我都檢查自己是不是講話還有捲舌、能不能多聽懂一句台語，我因為自己無意識地說出一句兒化音而感到羞愧與挫折，我的目的很單純，就是希望自己和大家一樣「正常」。

我逐漸接受一個事實，那就是和大陸普通話標準接近的標準國語，在當今台灣社會許多層面已經不再「標準」，台灣當局十幾年的所謂「本土化運動」使得有很大一部分台灣民眾想要聽到的是融合了閩南語和台灣本土語言習慣的國語，對他們來說，這才是真正「標準」的台灣國語。

台灣近十五年來的所謂「本土化運動」強化了台灣本土意識的興起，然而付出的代價之一，便是若干謹守中華傳統文化，包括語言藝術和口音的族群失去了社會上多數人的認同，乃至於「愛台灣」的資格。不過時至今日，在台灣依然有若干與我同世代的青年與我一樣，講的是「標準的國語」，對我們來說，這個口音讓我們時時刻刻在談吐之際提醒著自己是中華兒女的一份子，也正因為做為社會上的少數族群，這一口字正腔圓的「標準國語」越發顯得珍貴。（馬叔安）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。