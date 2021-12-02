1218公投已經開始倒數計時，怎麼坊間看起來好像是剃頭擔子一頭熱，只有民進黨扯破嗓子搖旗吶喊，在野最大黨國民黨（不！上個月民調已淪落到民眾黨後面了），卻老神在在作壁上觀，是怎樣？茶涼了、人走了、戲不想演了？

為了這次公投，民進黨主席蔡英文上月初即下達動員令，要執政縣市長都要在自己的地盤路口拉票；非執政縣市則安排議員或立委等民代負責；公投黃金周還將陸續舉辦｢市場｣場、｢媒體｣場；負有政府職務的黨內大咖總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人全都出動。民進黨豁出去了，活動日可都是上班日，連行政中立都不顧了，都到政權生死戰的程度，民進黨還怕誰？

相對的，國民黨執政縣市長不見蹤影，還盡說些有的沒的扯後腿，當主席的說過一句話嗎？處罰過一個人嗎？｢同舟計畫｣上的人呢？有誰站在路口了？有啦！看到一個人，一個跟國民黨沒關係的女人，開著小戰車聲嘶力竭地巡迴在高雄街頭。國民黨全黨戰力連一個她都不如！

原本好好的一盤棋，莫說重啟核四，連反萊豬都被打趴，若是1218全面翻盤，國民黨可以跟政壇說bye、bye了！

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