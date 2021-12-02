身兼民進黨主席的蔡英文總統，12月1日下午參加由該黨青年部舉辦之「《會師！國務青》1218為未來投票記者會」時強調，這次公投，18歲以上民眾都可以投票，年輕人的參與是必要的，「我希望大家，都可以用自己的方式，去說服自己的朋友」。蔡英文呼籲所有的年輕朋友，一定要出門投票，為「自己的未來」做出關鍵決定。她進一步明白指出，年輕朋友的最大優勢，就是跟我們處在「不同世代」！

1933年，由於希特勒深刻了解，生長於威瑪共和國時期的人，不會向納粹革命妥協，於是乃不遺餘力地，向猶待形成價值觀的下一代灌輸思想。希特勒在對納粹青年團宣講時表示：當一個反對者說「我不會站在你那一邊」時，我平靜地回覆他，「你的孩子已經屬於我的了…。而且，你即將死去。至於你的後代，現就站在我的陣營裡。不久之後，他們除了這個陣營，其他什麽都不會知道！」

自此，「元首即取代了生父」！納粹主義決定對「不同世代」進行割席，一舉顛倒了世代間的倫常關係。斬斷世代差異的政策荷爾蒙，除了策略性地安排青年人盤踞在支配地位上，甚且被鼓勵以「冷漠的傲慢」來顯現他們的無敵優越感！

於是，他們致力於騷亂學校秩序、打破考試給低分的師長門窗，鼓動初、高中生進行清除被他們視為世代偽善的一切。直讓每個年輕人都被持續、反覆地灌輸社會達爾文主義種族優先政策，認定自身才是先進的「創建者」，進而仇恨長者、他族、異邦的低下，且毫無忌憚地讓意識形態，滲入生活裡的各個層面。最終，在如此之人倫基盤架構的裂解下，就連至美且善又真的親子關係，也變異得極端違常混亂！

當蔡英文主席對「青世代」說，「街頭演講」、「走上街頭」是民進黨的傳統，就剛加入民進黨的黨工而言，這只是基本功，且「到了異溫層的時候，那是很痛苦的過程」，但是勇敢地走出去、面對「異溫層」，才是正確的態度與勇氣！惟請問蔡英文：「異溫層」是怎麼出現的？一直以來，四季如春的台灣，到底是從什麼時候開始，竟出現了如此讓人深感困惑與「痛苦的異溫層」？

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