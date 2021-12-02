美女立委高嘉瑜遭「恐怖情人」林秉樞家暴事件，鍵盤俠們抽絲剝繭後發現，這隻惡狼運用網路多個帳號，設局、欺騙、陷害、脫罪的網軍手法，受害人不少，輿論要問：出身國立大學名校的博士生，何以變成三觀盡毀、人設崩塌的惡狼？

林秉樞吹噓人脈、偷矇拐騙、大放厥詞親綠言論，是台北市議員徐巧芯認證的「塔綠班」。林對外聲稱是國安單位的人招搖撞騙，惹得國安會秘書長顧立雄震怒要查辦到底。問題是林的社群朋友圈一片綠油油，連立委高嘉瑜都被騙了過去，難道這些親綠名人全這麼好騙？然而一旦出事就撇清關係裝不熟、要查辦，這恐怕是民進黨網軍的醬缸文化沆瀣一氣。

林秉樞出身書香世家、長得人模人樣、國立大學博士生的高學歷，形塑長期住飯店的多金形象，騙得高嘉瑜上鉤、耍得親綠眾人團團轉，披著羊皮的狼竟是醜陋不堪、壞事做絕，若非東窗事發，豈不是任其腐化學術殿堂。

台灣高等教育顯然出了大問題，別以為林秉樞是害群之馬、是一粒屎壞了一鍋粥而已，上個月台北醫學院、台大化工系接連爆出學生集體作弊事件登上全國版新聞。還有不要忘了，民進黨盛產惡名昭彰的楊蕙如、林瑋豐可也都是司法認證的「塔綠班」，現在又多一個林秉樞，黨主席蔡英文難道還要繼續裝睡？

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