法國國民議會11月29日以壓倒性票數，通過「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，呼籲法國政府持續採取具體行動協助台灣國際參與。對於法國此項友台行動，蔡總統30日在臉書表達感謝之意，興奮之情溢於言表。

事實上，法國參議院也於本年5月通過支持台灣國際參與決議。蔡政府每次都藉機做大內宣。

但是根據過往的經驗，歐洲國家議會甚至歐洲議會通過支持台灣國際參與決議後，都沒有實際效果。這是因為台灣參與國際組織的議題涉及中共的態度，不是歐盟國家可以自行決定的。

舉例而言，蔡總統執政後，每年動員大量邦交國及友我國家支持我重返世界衛生大會，但是每年都功敗垂成。根本原因就是兩岸關係惡劣，中共強力阻擾。

回想2009至2016年台灣連續8年獲邀參加世衛大會；但自2017年至今，台灣已經連續5年被排拒於世衛大會之外，蔡政府難道不知何以致之？如果蔡政府繼續採取鴕鳥心態，不肯面對現實，再多的挺台決議，也無濟於事。徒然辜負了友好國家的善意，也使得這些美意，淪為讓蔡政府自我感覺良好的口惠而已。

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