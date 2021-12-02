當法務部之《全國法規資料庫》裡無有載記，在網路上也遍尋不著某一特定法規命令、行政規則時，這其中暗箱的貓膩究竟有多麽見不得光，是不是就已算此地無銀，而毋庸多方再做置疑、多費唇舌？

按《國軍行政專機申請使用作業規定》是一個存在已久的行政規則，這個作業規定因為可能之「國器黨用」或「公器私用」而屢次備受質疑！然至今，國防部卻遲未依《政府資訊公開法》之規定，主動公開該作業規定之條文內容。另再依事實論，「申請使用」行政專機性屬行政規則，顯無涉於所謂「國家機密或其他法律、法規命令規定應秘密事項或限制、禁止公開者」。是以，在四處查無《國軍行政專機申請使用作業規定》的情況下，國防部怎能不被懷疑已成為了「遮羞」部？

昨（12/1）日上午，立委江啟臣質詢國防部長邱國正：有關蔡英文總統、蘇貞昌院長近期頻繁搭乘空軍行政專機南下進行私務或公投宣講，違反行政中立，違法使用國家機器。對之，邱國正表示：「他認為」公投宣講屬於公務行程，國防部派機是依法行政。至於立委陳以信質疑：馬英九總統時期若使用行政專機飛赴黨務行程，因國民黨皆會依照規定支付費用，則反之，民進黨是否曾依規定付費？對此，邱國正則坦承：民進黨「沒有」付過費用。

查立法院於審議「99年度中央政府總預算案」時，早曾就國防部主管業務項目作成：「國軍行政專機飛行成本龐鉅，經查98年度1-6月平均飛行每小時成本約42萬元，然其從事候選、輔選等非公務活動，所有搭機人員（隨侍總統、副總統及行政院院長之警衛或侍衛人員除外）均應付費，並以國內航線票價標準收費，仍與出勤次數、出勤成本不相當，徒增國軍行政專機不經濟、不合理之支出。為減省經費，避免外界質疑國軍行政專機公、私使用界定不清，請空軍總部檢討『國軍行政專機申請使用作業規定』，明確規範非公務使用範圍、使用對象，並提高收費標準，以符成本」之決議。

另2010年4月，時任立委的賴清德亦曾嚴詞批評國防部：搭乘福克五十行政專機飛北、高，單程才337元，「總統的專機比國道客運還要便宜，這像話嗎？這分明是揩老百姓的油」！至於同時期的立委蔡煌瑯，則更是直接要求空軍：應該規定非公務需要的人員，不得搭乘行政專機。

而今，蔡英文搭乘空軍一號飛高雄探望媒體大亨林崑海、蘇貞昌屢屢南飛拚公投，接二連三地讓行政專機變成探病專機、公投專機！反觀馬英九於2009年10月17日接任黨主席後，其所涉及之黨務行程，則一律按規定付費。單以馬英九個人在2009年10月17日至12月5日間的黨務行程費用為例，他即支付了國庫：飛機油料費97萬9786元、座車2萬4787元、防彈掃街車7045元、高鐵565元、火車252元、住宿2000元，總計101萬4435元。案經如上之鮮明對比，馬英九或許是個抱守規矩的傻大個兒，但他顯然行事光明正大、不需耍嘴皮子瞎扯、硬拗，更毋須旁人為之頻頻遮羞、說謊！

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