民進黨立委高嘉瑜驚傳遭男友暴力相向，案情令人同情。但是更讓人震驚的，是施暴者、高嘉瑜男友林秉樞的政經媒人脈豐沛，認識綠營政客與意見領袖不計其數，綠委范雲甚至親自幫他向總統府要輓聯，就連高嘉瑜都親口證實：「他有很多的網軍」。這位林秉樞究竟是何方神聖？

台北市議員徐巧芯幫大家起底：林秉樞用「Raphael Lin」為筆名，在《關鍵評論網》、台灣智庫的《思想坦克》上撰寫多篇文章攻擊國民黨，她並揭露林秉樞與許多綠營人士、企業家關係良好，還和衛福部長陳時中合照，徐巧芯評論：「簡單來說，他就是我們在講的那種塔綠班」。

案情很清楚了：一個恐嚇前女友、家暴自己母親及現任女友的惡狼，只因是綠營網路寫手，也自稱跟綠營多人熟識，就在民進黨政界人脈無往不利。更不可思議的是，這個人居然可以打著國安會和國安局的招牌，毆打並施暴執政黨女立委後，還能繼續囂張高調辦母喪，向一堆政商人士申請輓聯花籃。

例如，在新冠肺炎疫情「3+11」爭議，沉寂一段時間的民進黨立委范雲，居然還幫施暴者申請蔡英文總統輓聯，也承認認識此人。她說：「透過其他立委的介紹，認識這位林先生。」綠營民代李建昌也自承引薦友人認識林秉樞，再加上高嘉瑜點出的「網軍」，背後的綠營政經媒圖像就浮現了：

第一， 所謂「綠營寫手」，是一個與執政黨、立委千絲萬縷的結構，蔡英文執政5年，「1450」等網路帶風向的寫手、側翼，在綠營內是有地位的。否則司法院長不會送花，綠委們不會買帳，更不可能引薦給友人。

第二， 不管林秉樞有無誇大之處，他確實與綠營政客、意見領袖是掛在一起。例如，林秉樞聲稱與挺綠不遺餘力的律師呂秋遠相熟，儘管呂秋遠撇清，但也承認去了林母告別式。可窺見這些綠營寫手、網路意見領袖，隱隱然已有同氣連枝之象，對一般民眾來說印象就是如此。

第三， 更惡劣的是，林秉樞打著國安會或國安局的名號，已經是招搖撞騙等級，居然連民進黨立委都不會去查證。而且此事在圈內早有傳言，請問國安會或國安局，連基本的自清動作都沒有嗎？還是忌憚「塔綠班」的政經媒龐大勢力？

試想，當民眾看一個百分之百的渣男，居然可以在執政黨政治圈內橫行霸道，當然覺得不可思議。看看林秉樞在檢警拘提時，那副囂張做派、有恃無恐的模樣，顯然已習慣在綠營全面執政下「大小通吃」，孰令致之？

從一個渣男施暴慣犯，意外看透民進黨「塔綠班」政經媒結構。蔡英文總統靠著縱容網軍當義勇軍，寫手當打手，到處帶風向肆虐，才打下一片江山，連當初與蔡英文競爭總統的賴清德副總統都必須拜託網軍「高抬貴手」。如此的氣焰之下，林秉樞怎能不囂張？可笑又可恨的是，身為最大在野黨的國民黨，卻對這個塔綠班網路蝗蟲結構毫無監督之力，難怪林秉樞在寵信言論打手的民進黨庇護下，可以這麼囂張！

（作者為民間軍事研究者）

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