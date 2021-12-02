司法院近日提出《涉外民事法律適用法》（簡稱《涉民法》）修正草案，明文規定涉外婚姻成立之實質要件，倘適用當事人一方之本國法，因性別關係致使婚姻無法成立，而他方為我國國民時，依我國法律定之。修法的目的在讓我國國民與未承認同性婚姻國家人民之婚姻關係，得在台灣也獲承認。草案將送行政院會銜，提請立法院審議。

司法院此舉之緣故在於，我國雖自2019年5月制定《司法院釋字第748號解釋施行法》之後，已經承認同性婚姻，但因《涉民法》中規定：「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。」戶政機關以為，伴侶雙方均須來自承認同性婚姻的國家，才能在台灣辦理結婚登記。

但是此一修法也沒有解決全部的問題。完成修法之後，依照戶政機關的立場，台灣人與陸籍及港澳籍伴侶之間或是台灣居住的外國籍伴侶之間，仍然無法適用我國的法律締造在台灣有效的婚姻關係。《兩岸人民關係條例》與《港澳條例》中仍也有類似的障礙，並非司法院的修法草案所能改變。

大法官在釋字第748號解釋中指出，法律怠於提供同性伴侶與異性伴侶相同婚姻基本權保障，構成違反憲法性別平等保障的歧視立法。現在即使《涉民法》修法成功，台灣仍然會有人因為性別（或性傾向）的原因不能締結婚姻，違憲的狀態繼續存在；之所以如此，是因為法律使用因「國籍」或因「出生」而得的籍貫，做為可否結婚之區別標準的緣故。

《世界人權宣言》明文規定，人人皆得享受基本權利與自由，不分「種族、膚色、國籍、出生或他種身分」。《聯合國公政公約》也明文規定，締約國承允確保所有境內受其管轄之人，無分種族、民族本源、國籍、出生或其他身分等等，一律享受公約上之權利。

這些規定，已經構成我國憲法秩序的重要部分。簡單地說，就是法律不能用國籍（或是與生俱來而人力難以改變的因素）做為歧視對待的理由。大法官解釋同性伴侶應該同樣享出有締結婚姻關係的基本人權，不該受到法律歧視，就是鑒於性傾向乃是與生俱來難以改變的性別身分。

現在，台灣還是有人（包括我國人民在內）因為國別或因出生而得的籍貫以致不能合法結婚，是在性別歧視的問題上，加上國別歧視。這是戶政機關解釋法律所形成的雙重歧視，明顯違憲。

司法院從修改《涉民法》下手解決問題，似乎是個辦法，但是並未真正、全面、正確地解決問題。更直接的方法，應該要問行政機關，乃至於司法部門，如何正確面對大法官釋憲適用法律。

《涉民法》的規定將婚姻是否成立取決於各該當事人之本國法。遇到當事人的本國法並不承認同性婚姻的情形，就是要去適用該國的法律而拒絕承認同性婚姻的意思。換句話說，《涉民法》此時是將該國否定同性婚姻的法律，引為替代我國法律而為的法律規定。然則如此而為法律適用，有個重大的錯誤，就是忽略大法官已經做成的憲法解釋。

法律未使同性伴侶享受婚姻基本人權是立法的不作為違憲。大法官在釋字第748號解釋中，業已明白指示：「有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記。」

並不是只須修正民法，而是一切「相關法律」的皆應修正；這當然應該包括《涉民法》、《兩岸人民關係條例》、《港澳條例》等「相關法律」在內。更重要的是，大法官已經指示，如果逾期沒有完成修法的話，當事人就有權利「直接向戶政機關辦理告婚登記」。

嗣後立法院制定了《司法院釋字第748號解釋施行法》，同性伴侶可以據之而為婚姻登記。試問，《涉民法》、《兩岸人民關係條例》及《港澳條例》等相關法律需不需要同時修正？如果答案是不需要另外修法，因為施行法應該一律優先於相關法律而為適用，那麼現在戶政機關就不該以《涉民法》為由拒絕同性伴侶為婚姻登記。如果答案是還要修正相關法律，那就應該回到大法官的指示，既然已逾兩年修法期限，「相關法律」尚未完成修正，當事人就有權利直接向戶政機關辦理結婚登記才對。無論如何，戶政機關拒絕外籍伴侶為婚姻登記，既非正確解釋也非正確適用法律。

現在真正的問題是，行政院、司法院，還有所有的法院，應該跟著戶政機關一樣錯誤地解釋、適用法律嗎？果然如此，我們真能在國際上自詡中華民國是在亞洲率先承認同性婚姻的國家嗎？（作者為東吳大學法研所教授）