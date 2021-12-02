日本前首相安倍晉三12月1日演講時直言「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」。

台灣朝野政黨一片歡欣鼓舞，感覺很爽，但是忽略了最重要的一點：因為台灣與美日沒有軍事同盟，所謂「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」是指：台灣是美日同盟的「勢力範圍」，大陸不可挑戰日本與美國在台灣的權力及權利。但是，日本介入兩岸事務的依據在哪裡？大陸會買帳嗎？台灣可以把自己的安全建立在相信日本政客嘴巴講出的話語上嗎？

美日兩國迄今仍然採行「一個中國政策」，與台灣沒有建立正式外交，更無同盟關係，兩岸如果真的「有事」，美日如果要介入，那純粹是基於「權力」或自己國家「利益」的需要，而非「法理」的有權介入。

沒有「法理」的權力介入，在國際法的正當性上是不足的，聯合國也難予支持，剩下的就全是「權力」大小的計算。當美日與大陸在台灣事務上以權力較勁時，戰場設在台灣，不論結果如何，倒霉的一定是台灣人民。

權力的介入深淺關乎自己對國家利益需求大小的認知。台灣朝野政黨對於安倍的談話感到感謝與肯定，但我認為，只有傻子才會相信安倍的發言。兵者，國之生死大事。去相信別的國家會為自己打仗，那真是把自己生命交在別人手上，危險呀！

安倍如果真的認為「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」，最簡單的方法，就是以他的影響力，請日本政府與美國商量一下，簽個「美日台三邊同盟」的協議，如果做不到，那就是打嘴炮而已。

安倍先生，別卸任後還吃台灣豆腐了。台灣朝野兩大政黨，也別再犯傻了，兩岸關係還是要自己想辦法面對與解決！

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