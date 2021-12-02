四項公投即將登場，除了中選會舉辦5場意見發表會，民進黨挾執政優勢舉辦說明會，儼然選舉造勢場。選民公投意願就原本低於一般選舉，舉世皆然，朝野政黨如果能帶動公投議題討論，未嘗不是一件好事。只不過，由生產、包裝到行銷，關鍵還是在產品好壞。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富強調，請來NASA科學家郭正光，聲言要戳破所謂「萊豬即毒豬」的謠言。（民進黨彰化縣黨部提供／謝瓊雲彰化傳真）

民進黨由在野到執政昨是今非、自我否定，此番透過中央廚房一條鞭方式進行直銷：大體先由學術界、或靠公家挹注生存的研究單位提供似是而非的論述，邀請到中常會專題演講；接著總統登高一呼定調，再由部會首長出面吆喝，然後蝦兵蟹將舉辦座談會、或投書媒體，不愁海內外側翼不競相投懷送抱。

公投是人民約制政客的最後防線，為了提高選民的參與、確保多數決的正當性，民主國家行之有年的作法是盡量「公投綁大選」，以免低空飛過、政策執行窒礙難行。年輕學者一知半解、搽脂抹粉，把歐洲民主國家公投「未必能」搭上「國會大選」，扭曲為「不可以」掛「全國性選舉」，阿諛獻策、其心可誅。

政治學博士立委管碧玲以2018年選舉投票率67%、而公投只有55%，來否定選舉可以帶動公投。投票率看議題、競爭程度，脫鉤的意願可能更低，單一個案豈可視為常態？公投如家常便飯的瑞士一年四季各有一個公投日，沒有必要綁繁複的國會選舉，海洋法博士內政部長徐國勇不該鸚鵡學舌、妄言歐美實務。

公投議題林林總總，比如交通（道路靠右或左）、農業（農藥使用）、或食安（基因改造標示），在美國各州及歐盟國家的公投方興未艾，農業經濟博士陳吉仲憑什麼說「沒有國家用公投決定食安」？他把美國與歐盟間含荷爾蒙牛肉爭端指鹿為馬為萊劑，避談美豬出口歐盟、俄、中必須先認證，當然沒有必要公投。

提供進口萊豬模版的總舖師是台大政治系教授陶儀芬，專長國際政治經濟的她不解「台灣人接受FDA認證的疫苗、卻不同樣認證的萊豬」，經過總統加持，經濟部長王美花默背覆誦。她強調「反美豬就是違反對等公平的原則」，請告訴國人，為何美國賣中國的豬肉不含萊劑，而不到2成的萊豬卻硬要塞給我們？

危言聳聽的是中經院WTO中心副執行長李淳，夸夸而談台灣反萊豬是毀諾、恐怕會「付出實際代價」。國際貿易爭端原本就可以透過調解、仲裁、協商，最壞的情況也不過是採用關稅配額（局部零關稅），何必嚇唬國人？以歐盟與美國間的貿易糾葛來看，你來我往、互有輸贏，公道在人心，沒有道理舉白旗。

美國耿耿於懷與台灣的貿易有鉅額逆差，必須反躬自省，而非怪罪台灣人不吃萊豬。其實，台灣每年從美國進口大量農產品，更不用說鉅額軍購，何況還有護國神山晶片，民進黨政府對於美國卑躬屈膝、不能自反而縮捍衛國家利益，有愧國人託付。至若葛萊儀及薛瑞福隔海對唱，並非經貿專家，不值一哂。

政府的決策應該以民為本、立基知識，而非曲意逢迎。蔡英文總統去年誤判情勢、承諾開放萊豬，沒有想到美國政權轉移，豬羊變色、一切落空。美豬原本進口以加工為主，沒有多大金額，卻落得敲鑼打鼓公投，美國得不償失，相關人士十分不解。民進黨政府任人宰割，究竟是生性膽小、還是草包反智？

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）