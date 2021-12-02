美國總統拜登邀請全世界一百多個國家參與的線上民主峰會將在12月9至10日登場，未受邀的中、俄兩國駐美大使秦剛與安東諾夫在美《國家利益》雜誌網站發表連署文章，指責美國的作為是典型的冷戰思維，中、俄堅決反對，並呼籲停止在「價值觀外交」的旗號下挑動隔閡與對立。

兩位大使除了明確表達了「和中、發展、公平、正義、民主、自由是全人類共同價值」的基本立場外，全文論述似嫌過於溫和，不夠尖銳。其實，美國這次大張旗鼓地辦民主峰會，正是全球各界對此一攸關人類發展與幸福的嚴肅課題，進行全面深刻反思、辯證與探索的最佳機會。

個人看法全球應該關注及辯論的有三課題：一、美國是一個真正的民主國家嗎？二、民主是廉價品還是一個奢侈品？三、全球政治體質應該是一元還是多元？

第一個，美國明顯地只是一個表象民主、實質反民主的國家。分內、外兩方面看。內，美國3億多的人民及思維言行並非完全自主，而是深受華爾街資本集團影響甚至控制，龐大的資本利益集團深入控制了軍火、醫藥、槍枝、媒體、文化各大產業，並且通過所謂的民主選舉培養支持為其利益服務的議員，以國會作為交易場所進行交易；與此同時，種族歧視與貧窮問題持續惡化，未見受到重視改善。外，更是罄竹難書，動輒以捍衛人權價值為名恣意發動戰爭，其實都是為其國家（說穿了更是其軍火、能源利益集團）服務。至於其在歷史上屠殺印地安人、奴役黑奴及華工的劣跡斑斑，卻從未見其反省道歉，甚至還以「感恩節」洗白其罪孽，十足的偽善。

其次，民主當然是個好東西，但他卻是一個奢侈品，奢侈到連美國也未必玩得起。一個優質的民主必須具備的條件是：一、對自由的真正理解及尊重。自由不是絕對的，而是以不會產生「外部不經濟」為前提的相對自由；二、也因此，必須要有高度的法治文明；三、高素質的公民，足以對公共事務與公共政策有正確認知及判斷的能力；四、政治工作是一種專業，就像任何行業都需要專業一樣。必須同時具備這些條件，才有資格實施民主。2016年，瑞士以公投反對每個瑞士公民每月可以無條件獲得2500法郎，這樣的公民素質差堪可以推行民主。

第三，任何一個國家的經濟、社會、政治體制，都有其持續發展及演進的歷史進程，國與國彼此不同，有無具備哪些實施民主的條件也參差不齊，因此任何一國其最佳的政治體制，必須依據現實條件與情況規畫設計，絕無一套放諸四海皆準的道理。王毅說，「民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。」此言甚是，何況美國的原漿現在看來品質也有很多問題。

二戰結束以來，美國熱衷在全球推行民主，姑且不問動機，結果卻是有目共睹，貽害一眾國家，如今連祖師爺美國自己都深受其害而不自知，真是到了該深刻反省自悔的時刻了。由美國倡導民主看來真是民主的最大悲哀。（作者為鳳凰衛視資深評論員）