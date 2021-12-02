蔡總統終於不忍了。針對「論文門」被指控學位造假一事越演越烈，尤其日前再由彭文正指出倫敦政經學院（LSE）校方部分涉案文件保存爭議，蔡總統出乎意料地透過律師發出強烈的四點聲明，一改以往始終以LSE官方證明為準的保守態度。文末更「指出」部分人士刻意以片段、不實資訊編造錯假訊息，意圖誤導社會輿論，應注意法律責任，以免自誤。部分人士所指為何，指涉不明，但言者無意、聽者有心，此話一出很難不讓人有大開「文字獄」之想。

姑且不論部分人士對象為何，蔡總統此舉雖屬維護個人權益，但身為總統竟動用如此措辭強烈的字眼，擺明「誰再講我就告誰」的態度，試圖要輿論從此噤聲的態度，讓人不寒而慄。

面對彭文正等3人在近日來不斷提出關於學位論文真實性的質疑，讓社會重新關注「論文門」真相，蔡總統選擇讓律師出面講重話，究竟是要堵住彭等人的嘴，還是要堵住國人悠悠之口，動機難辨。再說早先蔡總統早已對彭等3人採取以謗止訟策略，不免為自己招來有失總統高度的負評，拿總統身分的大砲打3隻小鳥，也很難不讓人民複習「國家機器動得很厲害」的名句。

此次直接警告所有對此有質疑之人，更像是逼迫人民在保障總統隱私與變相喪失言論自由兩者之間作出判斷。而蔡總統始終沒有搞清楚，或者根本不想搞清楚的是，即使蔡總統學位真實無誤，但過程充滿各種匪夷所思，豈能要求國人不得遐想？

例如，蔡總統畢業證書申請補發2次；教育部史無前例將資料以「密件」方式封存至2049年；蔡在「國立政治大學教師資格審查履歷表」親手填的博士論文題目，與目前保存在國圖的論文題目不同；蔡的論文無端在館內遺失的疑雲等諸多曾被質疑的細節，這些事幾乎不曾在其他同等學歷人士的身上發生，卻可以接二連三的發生在蔡總統身上。

或許是英國或該校制度因故更動或因種種因素而與現代作法迥異，導致蔡總統真的被「冤枉了」。但蔡總統本身在面對彭等3人在資料證據蒐集能力有限，因而只能提出間接證據無法「一刀斃命」的情形下，蔡總統的說法與做法，一直以來也只願意用「間接證據」等級的程度回應彭等3人，同樣無法對3人說法「一刀斃命」，也才會讓事件延燒至今。

宋太祖趙匡胤突然暴斃，弟弟趙光義即位，由於即位過程異常，世人多懷疑趙光義是謀殺兄長而即位，也才有成語「燭影斧聲」之說，傳成千古疑案。蔡總統面對論文門所採取的態度與策略，如同與上述故事一般教人遐想。就算學位無誤是事實，卻因不避瓜田李下之諱，又不願對質疑者給予「一刀斃命」的回應，難保最後論文門不會成為蔡總統的「燭影斧聲」，在卸任後仍不免遭受世人指點。

（作者為自由撰稿人）