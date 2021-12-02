宏都拉斯大選揭曉，左派的卡斯楚宣布當選，成為該國首位女總統。在美國出手之後，原先揚言要與中國大陸建交的卡斯楚陣營已經改口，表示尚未做出最後決定。加上去年的馬紹爾與最近的立陶宛都因美國出手，而維持與我國的邦交或提升關係。原來，號稱「最會護主權」的蔡英文總統，這幾年都是靠美國來捍衛我國的邦交或尋求外交突破。

卡斯楚的丈夫賽拉亞2007年當選宏都拉斯總統，2009年為親美的國會議長與軍人發動的政變所推翻。國家黨執政12年，葉南德茲總統最後一任一直為選舉舞弊、接受賄賂與包庇販毒等醜聞纏身，他的胞弟就因販毒而被美國起訴，至今仍關在紐約監獄服刑。葉南德茲與蔡英文顯然惺惺相惜。他於11月12日訪問我國並與蔡英文相談甚歡，有的媒體報導他來台是「畢業旅行」，也有的說他是專程來台收取「尾款」。

卡斯楚因選前揚言當選後會與中國大陸建交並與台灣斷交，而備受美中台三方關切。美國國務院負責西半球事務的助卿尼可斯在宏都拉斯大選前特別率領一個代表團訪問該國，會見卡斯楚與國家黨總統候選人阿斯夫拉，要求他們保證選舉公正、公平，以免4年前葉南德茲選舉舞弊引發暴動的歷史重演。

此外，尼可斯並要求兩位主要候選人承諾與台灣維持正式外交關係。中國大陸外交部對此強烈反彈，抨擊美國粗暴干預宏都拉斯大選。顯然，尼可斯與卡斯楚尚未就交換條件達成最後協議，因此卡斯楚的幕僚表示對兩岸的外交決策尚未定案。美國的工具不外是對宏都拉斯提供更多疫苗、信用貸款與安全承諾。

在宏都拉斯大選之前，國內外許多政治觀察家都從民調數字研判卡斯楚可能當選並與中國建交，只有外交部長吳釗燮「獨排眾議」。這次，拜登政府在宏都拉斯一出手，卡斯楚陣營的高級幕僚就立刻改口說與中國建交尚未定案。原來，蔡政府對台宏邦交的信心完全是寄託在美國身上。

2020年川普政府也動用外交工具箱內的工具幫我國鞏固與馬紹爾的邦交。位於南太平洋的馬紹爾群島在當年曾傳出外交可能生變，所幸美國因與馬紹爾之間早就簽訂協防條約，川普政府總算為我國化解了一場外交危機。今年11月，拜登政府出手協助我國在波羅的海推動外交突破，拜登總統甚至派遣負責歐洲事務的國務次卿澤雅帶著6億美元信用貸款飛往立陶宛，協助我國在該國設立「台灣的代表處」。

顯而易見，我國現在無論是鞏固邦交或推動外交都過度倚賴美國「出手」。不過，即使美國是為了自己的國家利益而出手協助我國鞏固邦誼或尋求外交突破，但有朝一日美國要求我國償還這份「情誼」，我國還得起嗎？現在的鉅額軍購案、萊豬進口案難道不值得反思？更何況，我國在外交上因依靠美國而成事，終非長久之計。難道蔡英文希望美國成為我國外交上的「保護國」？這樣下去，她還好意思說自己是「最會護主權的辣台妹」嗎？（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）