民進黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴力毆打，引發社會震撼。外界不解，身為立法委員的高嘉瑜，擁有高社經地位及豐沛的資源，為什麼在事發超過20天，而且看來是媒體爆料在先，她出面報案在後，為什麼隱忍了那麼多天？

幫林男洗白帶風向

據高嘉瑜解釋，理由有二：一是林秉樞手中握有一些對高嘉瑜不利的私密照片或影片，二是林秉樞常以「用網軍帶風向」來威脅她。過往這類事件中，加害人以所謂的不雅照片、影片威脅被害人，屢見不鮮，之前警方也表示，會朝向「李宗瑞案」模式來偵辦。富少李宗瑞在2012年被爆拍攝多位女性友人的性愛等私密照片、影片，被判有期徒刑29年10月定讞。

高嘉瑜對林秉樞的另一指控同樣值得關切，那就是網軍操作，這個部分對身為政治人物的高嘉瑜來說，殺傷力較之不雅照恐怕則是有過之而無不及。依今年5月21日三讀修正通過的《刑法》第222條條文，在加重強制性交罪的適用範圍中，增訂了「對被害人為照相、錄音、錄影或散布、播送該影像、聲音、電磁紀錄」條文，將處7年以上有期徒刑，因此一旦確認犯行，就可能是重罪。

然而，若是林秉樞確實涉及網軍操作，這個部分能否還被害人公道，實在就很難說了。例如，被認為是綠營網軍頭子的楊蕙如，曾以網軍帶風向的流言害死前外交部駐大阪辦事處處長蘇啟誠，行徑之惡劣，令人髮指，然而台北地方法院也僅僅是以侮辱公署罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，且至今未進一步深究楊蕙如背後是否有其他「更大咖」的主謀。

一條命只能換來18萬元的罰金，這樣的正義，當然讓人感到不值。高嘉瑜曾擔任台灣最大的網路論壇─批踢踢實業坊（PTT）版主，想必深知網路風向的影響力有多大；事實上，媒體曝光她遭毆的消息後，PTT很快就出現署名crazy winnie貼文為林秉樞洗白，包括指高嘉瑜受傷其實並不嚴重、高的前男友曾在林母喪禮時鬧場等，轉移焦點的企圖十分明顯。

政治人物為自身利益進行媒體操作，不是新鮮事，但蔡政府執政後以黨、政標案和預算豢養大批網軍，死纏爛打、攻擊不同陣營，手段之激烈凶狠，鮮少有人能夠招架得住。

網軍本質邪惡暗黑

綠營網軍曾被戲稱為1450，這個稱號不但意味著他們是拿錢辦事，而且暗示可能涉及政府的預算。農委會曾編列1450萬預算，雇用小編澄清不實報導，被質疑是拿人民的納稅錢養網軍；綠營網軍後來又稱為是「塔綠班」，主要是取極權政權塔利班的諧音，指綠營網軍隨時會對意見不合者出征。

綠委劉世芳曾在民進黨中常會要求增強網路作戰，直接打臉民進黨祕書長林錫耀所說的「民進黨沒有網軍」謊言。蔡英文上任5年，綠營網軍無所不在、無役不與、無堅不摧，而網軍攻擊的對象並不限於不同政黨的政治人物，即使是民進黨自己人或甚至是非政治人物，只要被網軍認定是「非我族類」，即可能被往死裡打、「殺無赦」。例如被前行政院發言人丁怡銘誣指為使用萊劑的台北皇家傳承牛肉麵店，就曾遭受網軍連續3波的攻擊，而對店家不實指控的丁怡銘不但獲不起訴處分，辭職未幾即被行政院回聘為有給職顧問。

2019年，前行政院長賴清德與總統蔡英文進行2020總統參選人黨內提名的競選活動時，被網軍攻擊到體無完膚，賴清德不得不低聲下氣請求蔡英文「下令網軍停止攻擊」。賴清德慘遭網軍修理，卻為何要蔡英文下令停止？箇中深意，值得玩味。

對統治者來說，擅長打擊異己、帶風向抹黑的網軍，是最便利廉價的治國工具，執政者一用成癮，就再也難以擺脫。但仰賴網軍的結果不但製造了對立和仇恨，也會讓政府充斥無德庸才─既然塔綠班所到之處立時摧枯拉朽、反對勢力全面潰敗，那麼，執政者又何須擁有治理能力？一旦碰到解決不了的問題，政府只要解決提出問題的人就好啦！

政治人物與政黨耽溺於養網軍，無異於養小鬼，總有一天，網軍會回過頭來反噬宿主。賴清德公開求饒、高嘉瑜被打成重傷還遲遲不敢出聲，網軍本質如此邪惡暗黑，蔡政府還要靠網軍治國到什麼時候？