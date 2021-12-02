堅持10年不受政治因素影響的雙城論壇順利舉行，台灣社會整體評價正面，也未見綠營的抹紅和干擾，為這個月兩岸民間交流的「熱季」開了一個好彩頭。兩岸企業家峰會、海峽論壇接踵而至，雙方真的應該抓住這些寶貴的溝通機會，向彼此傳遞善意和信心。

雙城論壇送暖陽

此次雙城論壇以視訊方式在不到2小時內舉行，雙方行禮如儀、按表操課，但仍能從中看到一項重要意義，那就是台北和上海間的確秉持了柯文哲市長提出的「相互諒解」精神。柯市長重申他的兩岸立場是一貫的，但深知「兩岸一家親」早已被汙名化、妖魔化，在當前情勢下說出來只會適得其反，故上海方面並未強求其說出這5個字。同樣，論壇前，北市副市長黃珊珊表態「台灣是國家」曾掀起一定波瀾，而上海市長龔正在論壇上雖提及「中國人」、「民族復興」，卻沒有提到觸及台灣敏感神經的「反獨促統」硬話，也留出了一定空間。

滬台兩市之所以能夠相互諒解，不在政治上讓對方為難，一方面和雙城論壇本來就是務實層面的城市交流活動，對兩岸政治議題的表態慎之又慎，另一方面是因為雙方都深知，現在兩岸情勢格外複雜嚴峻，保留溝通管道、延續交流空間，比什麼都重要。這也是為何此次民進黨政府，也沒有對雙城論壇採取警告或充滿敵意的態度，希望這樣的理性態度可以在企業家峰會、海峽論壇延續下去，也希望陸方高層在接下來的幾個重要場合，把握好對台講話的分寸，多一些暖陽、少一些北風。

由此及彼，大陸重罰遠東集團後，董事長徐旭東表態支持兩岸和平、反對台獨、批評逢中必反擴大化，隨後獲對岸正面看待，並未窮追猛打，某種程度上也做到了「相互諒解」。遠東因在台灣經營特許行業的需要，不得不向民進黨捐款示好，但這在大陸民間出現「吃飯砸鍋」的質疑和憤怒，再加上過去幾年民進黨不斷挑釁大陸、觸發仇台民粹情緒熾熱，北京無論是出於打擊台獨的政治需要，還是出於回應內部強硬民意的維穩需求，都有不得不出手的壓力。

所幸這個「回合」已告一段落，意味大陸對台獨的警告、反制措施仍有節制，不願傷及無辜台灣工商界和普通民眾權益。大陸雖然難忍激進台獨衝撞底線，但對堅持和平統一、融合發展還是有定力、有耐心。

中美台相互依存

回到柯文哲市長的兩岸論述，很多人都以為他立場模糊、甚至投機，但事實上2年前他就已經清晰表達兩岸立場，那就是「遵守體制、改善現狀」。這8個字雖短，但分量不小，對今天的兩岸關係有借鑒意義。只要台灣遵守中華民國憲政體制，在台灣地區與大陸地區的憲政架構下界定兩岸關係，就根本不會存在台獨的問題，大陸也不會把台獨視為重大威脅、採取強硬反獨措施。在遵守體制的前提下，兩岸就政治分歧維持相互諒解並不難，從過去大陸默認一中各表到實現馬習會，都是政治諒解下務實推進兩岸交流合作、深化兩岸和平發展的體現。

過去5年兩岸動盪不安的局面，不僅折射出「維持現狀」的諷刺性，也突顯出「改善現狀」的必要性。中美峰會上，美國總統拜登警告北京勿破壞台海和平穩定現狀，而大陸國家主席習近平則告誡拜登「台灣是中國一部分」才是現狀，再加上蔡總統一直主張的台灣自由民主現狀，所謂「現狀」早已淪為雞同鴨講。

台海現狀究竟是什麼？應該是一個不僅限於政治定性的廣泛概念。例如在經貿領域，大陸前十大外貿創匯企業中，台資占據6席且大多以精密製造為主，而大陸前十大耗費外匯企業中，則以採購石油、化工、糧食等中共的國企居多。見微知著，台灣離不開大陸經貿，大陸離不開台資企業，美國離不開兩岸精密製造業供應鏈，兩岸都離不開美國主導的全球金融結算體系。換言之，中美台相互依存才是真正「現狀」所在！唯有讓各方依存關係更加緊密，而不是相反，才會真正促進和平的良性循環。

台灣遵守體制，兩岸相互諒解，共同改善現狀，這才是兩岸關係行穩致遠的必由之路。