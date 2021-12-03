第一屆板青論文獎首獎（第二名，第一名從缺）得獎論文〈由荷售我潛艇到美拒售F-X戰鬥機談起〉，討論的是我國的軍事採購問題，得獎者就是楊正華；有3篇關心台灣的經濟發展，鄭默〈熱門新聞──日貨的設限〉討論的是我國對日本貨物進口設限的問題，林喬平〈日本第一〉討論日本經濟成功的因素，以上兩篇並列第三名，佳作是王文雄的〈觀中日貿易逆差問題〉，探討台日貿易逆差；另有一篇佳作，是沈曉志寫的〈端正選風之我見──惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者〉，討論的是選舉文化的問題。

我主編的第37期《春秋》專欄，則討論中國的疆界問題，雖然帶有幼稚的中華民族主義情緒，但就是那種愛國主義，終於使我的國家認同根植於我們中華民國的民主疆界。

那三屆板青小說展的得獎小說主題，則也竟有涉及深刻的歷史印記者，如第三屆37期有袁德揚的〈蘭陽雨〉，以台灣光復初期佃農問題為背景，明顯帶有1960年代鄉土文學風格的遺緒，第一屆第35期櫺格的〈長相思，在長安〉，以中國無產階級文化大革命和冷戰結構下的兩岸關係為背景，描寫台灣外省人的國家認同問題，思考的層面既深且廣。

你可見到當時有一些高中生的思維很敏銳，能觀察到社會國家的微妙變化。對管控思想的人來說，這就是要來管制的對象。由於新校長和安維祕書要控制校刊，所以導致板青被迫關門改組，學校先派任圖書館主任蕭碧振接替轉到台北市立建國高級中學任教的楊鴻銘擔任《板中青年》指導老師，然後以尤文治、蕭碧振和訓育組長王英夫為中心，找了一些老師做樣板成立了《板中青年》編審委員會，其下才是改組後的《板中青年》編輯委員會。

我們這些原來的編輯委員，全被掃地出門，但我們不願就此解散，所以又私下籌組了板青藝文社，打算自己出版刊物，延續板青自由創作的香火。原本的板青社員來源有兩個：一是自願加入，二是由國文老師推薦的人選，後來由學校新招的板青社員的甄選條件卻變成是不是「乖乖牌」，裡面就有原本舊板青，事發後和我們保持距離的學弟。

板中一向執台北縣高中文壇的牛耳，中國青年反共救國團台北縣團務指導委員會所主辦的《青年世紀》季刊，每一期大概一半文章都是由板中人包辦，特別是板青人。我最高記錄是一期刊出3篇作品。

《青年世紀》大膽起用復興高級商工職業學校美術工藝科的學生翁國鈞（翁翁）擔任美術編輯，把閱讀變成一種視覺的饗宴、身心的享受，是救國團青年刊物風格的革命，很受到文藝青年的喜愛，所以我們很喜歡在那裡投稿。

當時救國團所辦的全國性文學刊物《幼獅文藝》要策劃全國各縣市的高中青年文選，第一輯就是從台灣第一大縣台北縣青年文選做起。

救國團透過台北縣團委會及其所辦的《青年世紀》季刊向板中邀稿，訓導主任盧鼎南還是找上我們這些舊板青來寫稿，我們十幾個舊板青成員除了交給救國團十幾篇作品讓他們去挑選之外，另外又湊了一些作品，自己謄寫抄錄製作為合集《清心集》，希望在民國72年12月24日當天出刊，作為板青藝文社的創社之作。

（作者為國立台灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授）

【未完待續，曾建元專欄每周五刊出】