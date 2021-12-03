關於茶，雖然一直都有在喝，但對於一個從小生長在台北的八零後，在台灣接觸的卻很少。

當我小學的時候，珍珠奶茶在台灣就是一種很普遍的飲料，我家附近有間「七里亭」泡沫紅茶店，珍珠奶茶味道濃郁，珍珠Ｑ彈，價格實在，是我小時候特別喜歡的一間飲料店，那時舅舅經常會學習七里亭的珍珠奶茶做法，自己製作珍珠奶茶。珍珠奶茶不加珍珠，有一個很典雅的名稱，叫做「金香奶茶」，而金香奶茶的做法，是將紅茶包煮開，再加上牛奶或奶精粉，放入金屬製搖搖杯，再加入冰塊、果糖，用力搖勻後，就是一杯香醇濃郁的金香奶茶，為什麼不加珍珠呢？因為珍珠的熬煮太過麻煩，所以就很少自己製作，用買的還比較方便。這杯金香奶茶陪伴著我許多的熬夜苦讀的歲月，是我的第一杯茶。

直到我讀大學的時候，我在新竹就讀玄奘大學，學校是所佛教團體成立的學校，學校附近有個學生住宿聚集的地方，名叫「大莊」，是當地三所大學（玄奘大學、中華大學、元培科技大學）學生生活與休憩之重要的場所。貫穿其間的，是兩條交叉的道路，在這兩條街道上，密集的開了十多間泡沫紅茶店，由於競爭激烈，泡沫紅茶店削價競爭，一杯700cc的紅茶、綠茶、清茶只要十塊錢台幣（大約人民幣2塊錢），對於學生來說，這種「俗又大碗」的隨手杯，可以騎著摩托車停到店前，付帳後放入耳掛塑膠袋裡，掛在摩托車龍頭上，邊走邊喝，比起便利店賣的飲料，無添加防腐劑，大杯又便宜，對平常騎著摩托車趴趴造的大學生來說，是相當方便的飲料。

在讀大學的閒暇時，經常與好友去拜訪新竹當地的耆老，在話家常時，免不了的就是砌一壺茶，在茶香中聽耆老們講各種人生閱歷，談到了晚餐時間，耆老就邀集他的好友們，擺出一桌酒席，介紹給我們認識，在一瓶瓶白乾酒、台灣啤酒、威士忌中，酒酣耳熱的從長輩那得到更多的寶貴經驗，也拉近了彼此的距離。

2008年大學畢業後，我回到台北生活，那時7-11以「CITY CAFE」品牌，請當紅女星桂綸鎂代言，以都會風、現代感為概念，廣告詞「整個城市就是我的咖啡館」，將咖啡的通路打開。時下的年輕上班族們，深受其影響，每天早上，總是看見無論年輕或中年的上班族，人手一杯7-11的咖啡，是一種生活的常態，而午休後的時間，泡杯咖啡提神，也成為不少人的生活習慣，喝咖啡，不只是一種享受，也是一種品味，更是一種生活態度。而我這個剛踏入職場的新鮮人，更是深受其影響，每天早上總要去7-11買杯熱拿鐵，感覺自己的生活品質又向上提升了一步，這是珍珠奶茶或是酒所無法替代的。

在電視劇《我可能不會愛你》中的女主角林依晨飾演的「程又青」，是一個事業上的女強人，標準的上班族，她在劇中拿著保溫杯，走進咖啡店，跟店員說「double mocca」，將在城市中工作的上班族，在忙碌之餘，用零碎的時間在店中購買咖啡，即使在忙碌的時刻，也能夠享受一杯香濃的咖啡，是一種小確幸的具體表現，我不知道有多少人被影響了，但在頻繁的工作壓力下，我也喜歡像程又青一樣，享受一杯濃醇的咖啡，可以在辛苦的工作中帶來幸福感。

政治大學的後山，是貓空，曾經是台北市最大產茶區之一，茶區上古道縱橫，是為運送茶葉所開闢，是台北茶藝及夜景勝地。找一個週末的夜晚，邀集三五好友，騎著摩托車，到山上的店家，點幾道好菜填飽五臟廟，再砌壺好茶幫助消化，佐以依山延展出的夜景，彼此分享心情，是能與朋友共享的歡樂時光，我想起《倫語‧先進篇》「莫春者，春服既成。冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，風乎舞雩，詠而歸。」曾點沂水舞雩之樂，大概也差不多是這樣吧。貓空，這個美麗的地方，許多的複合式茶店讓這裡的賓客絡繹不絕，而在2001年由知名小說家藤井樹撰寫的愛情小說《貓空愛情故事》，以貓空為名譜寫出美麗的愛情故事，讓每年來此朝聖的讀者絡繹不絕，加上同名單曲，讓上貓空約會的戀人們，增添浪漫的氛圍，這是屬於台北人的浪漫飲茶文化。

2018年，我來到廈門工作，對於大街小巷星羅棋布且裝潢精美的茶葉店感到驚歎，而茶葉店中常備的桌子、茶盤、茶具，而蓋碗的用法是我在台灣沒見過的，而每間店都有專業的茶藝師負責煮茶，供客人品茗，讓客人能夠圍桌而坐，在品茗的同時，談事情話家常，如有私事要談，許多茶店也備有VIP室，讓客人可以擁有私人的空間，談事情不會被打擾。

在台灣，我很少接觸茶葉行，而我能想起的，大概是兩位朋友家中開的茶葉行，都是屬於古早雜貨鋪的方式在經營，而且因為缺乏新的客源，多是經營老客戶為主，店中所擺的僅一張茶桌，沒有像廈門那樣穿著漢服的女性店員泡茶，多為老闆親自為客戶泡茶，茶葉的通路多為大型賣場，路上也很難見到茶行，與廈門每個街頭巷尾總有幾間茶葉店的盛況差異頗大。台北街頭巷尾能夠看到的，是泡沫紅茶店和咖啡店，上班族們總是喜歡在店中點杯咖啡，打開電腦處理著公事，而許多咖啡店，會在店中擺著各種書籍，讓文青們在喝著咖啡時，也能夠閱讀來度過一個充實而悠閒的時光。

在來到廈門前，其實很少喝茶，買的茶葉也頂多是立頓紅茶包，朋友從澳洲帶回來送我的twinings英式紅茶，是我的最愛。來到廈門後，有一群志同道合的同事，經常在海堤茶葉泡茶，也因此，我成了海堤茶葉的常客，經常跟他們泡在茶葉店裡，也因此漸漸地認識了一些茶葉的品種，但也只知道最常喝到的是巖茶、大紅袍。雖然也買了不少茶葉，自己喝或送人，但對茶葉的製作過程，卻也是聽過但未曾親眼目睹，雖然在台灣在貓空經常看到茶園，但都只能在園外看，沒有走進茶園認識茶的機會，這次從北京大學創業訓練營獲得廈門外圖集團舉辦「第四屆海峽兩岸青年共享閱讀季」活動的資訊，看到有可以走入茶莊品茶的機會，我當然抓緊機會報名。

活動的第一站，是來到安溪雲嶺茶莊，鐵觀音的故鄉，看著山谷間的雲霧裊裊，茶樹與天地連成一片，而山莊靜謐的佇立在其間，新鮮的空氣洗滌我剛從城市帶來的塵埃，內心也跟著寧靜了下來，領隊提醒我們到房間放行李後，到會議室參加讀書會。走進房間，房間的設計也是典雅不俗，桌上的茶具和茶葉一應俱全，不愧是以茶葉為主的山莊，一般旅館最多只會有簡易茶具或咖啡包，貼心地讓我們就算在外地居住也能享用好茶。

走進佈置好的會場，桌上兩本書，一本是外圖製作的筆記本，一本是夏煒老師著作的《等茶》一書，兩本書都是無線膠裝，相當好翻閱，筆記本的紙質更是優質，用鋼筆書寫也不會暈墨，女主持人為我們介紹了夏煒老師，並請夏老師為我們開始了精彩的演講。夏老師從茶的分類，到茶的歷史，然後是從茶與儒釋道三家的關係，熱愛品茗的歷史人物，旁徵博引關於茶的詩詞，鉅細靡遺且深入簡出的演說讓我們如沐春風。

趙樸初《茶詩》：七碗受至味，一壺得真趣，空持百千偈，不如喫茶去。夏老師在介紹這首詩的時候說：「知其然不知其所然。」這首詩讓我想起讀大學時特別喜歡讀的一本小說《夜不語詭秘檔案-茶聖》故事裡積公大師說的話：「茶有三德：一是坐禪通夜不眠；二是滿腹時能幫助消化，清神氣；三是『不發』，能抑制性慾。」這首詩大概就是上首詩的源由吧，雖然小說的內容隨著歲月多數已忘記，但這段話一直在我心裡，每當我喝茶的時候，就不時想起，而每當我靜坐，因雜念過多而靜不下來，就會泡壺茶讓思緒理順，沉靜思緒後再靜坐，會有不錯的效果，也親身驗證茶有三德的說法。

「從來佳茗似佳人」，夏煒老師用蘇軾的詩作開場，講述東坡居士愛茶且豁達的人生。從小我讀蘇軾的詩詞散文，對於蘇軾先生詩詞書畫的成就感到崇拜，卻也因他仕途坎坷而感到心疼，他一生短短的64年，歷經新舊黨爭、烏台詩案，被奸人構陷，不斷在貶官、陞官中度過。

聽完演講，鐵觀音茶製作技藝大師帶著我們戴上斗笠，綁上茶簍，進到茶園中採茶。這是我第一次走進茶園採茶，走在茶樹中，呼吸著茶特有的香氣，真有種「人在草木間」的感覺，大師在茶園中帶大家繞了一圈，演示採茶技巧，並讓我們實際演練後引領我們回到工廠，將剛剛採到的茶集中一處，大師一步一步教導我們，從曬青、搖青、殺青、揉捻、包揉等步驟，對於城市小孩來說，這是一種特別的體驗。

晚餐是在雲嶺中央擺起了燭光晚餐，每桌六人，中式菜餚，是相當美味的菜色，當天下點小雨，在雨中有種朦朧美，加上燈光美氣氛佳，大家都吃得讚不絕口。晚餐後是在雲嶺山莊前門搭建舞台，主辦方讓我們在舞台上唱KTV，雖然有點小雨，但不減其中的樂趣，夏煒老師也與我們同樂，唱了幾首感人的歌曲。團員中有人組織在茶廳中玩起了狼人殺，我們便一群在門外唱歌，一群在門內廝殺，在門內還可以聽到外面的人的歌聲，不可謂不熱鬧，廝殺到高潮，歡笑不斷。

隔日清晨，在細雨朦朧的山氣中，我們搭上車返回廈門，走入三影堂，展覽很精彩，看了不少珍貴的攝影叢書，也在黃舒萍老師的引導下使用藍曬法製作了屬於我的客制化書籤，我用自己寫的字和樹葉，做成獨一無二的書籤，團員們做的都很精美，用自己製作的書籤看書，特別有感覺。

這次活動，給了我許多不一樣的體驗，也認識了許多優質的夥伴。台北與廈門隔海相望，同樣是閩南語系的城市，但文化各異，從飲料文化就可見其縮影，在台北，傳統茶葉的喝法，隨著都市化及工作步調的增加已經鮮少人在使用，畢竟在步調飛快、分秒必爭的地方，很少有人能夠悠閒地坐下來煮茶泡茶，而喝茶似乎大多轉變為泡沫紅茶為主流吧。在廈門，喝茶的人很多，無論是在公家機關、居民委員會、公司行號，乃至家家戶戶，都可以看見有茶具專門用來喝茶，這些都是在台灣看不見的現象。

但在我接觸的廈門青年人，其實喝茶的族群也是越來越少，雖然許多茶葉公司很努力的在推廣「小小茶藝師」之類的活動，讓孩子學習泡茶的知識，但如果沒有增加新的文化創意，咖啡及泡沫紅茶會逐漸取代喝茶的族群，喝茶的人會老去，只有不斷的創造新意，使茶葉進入青年人的生活中，才能讓飲茶文化不斷傳承下去。（朱天奇/八零後創業台青）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）

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