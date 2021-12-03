由美國國際民主協會（NDI）與台亞基金會共同舉辦的「2021開放國會論壇」，於今（12/2）日在台北開幕。NDI會長米德偉（Derek Mitchell）在致詞時指出：「民主的基本概念是維護個人尊嚴、讓人民自己做決定、更換自己的政府、自由表達意見、擁有固定選舉，讓人們可以發表自己的想法。而不是以大興文字獄的方式，控制言論與資訊，甚或監控人民，把他們丟進監獄、集中營，這些都是反民主的。」

2020年8月10日，米德偉因「支持香港民主運動」，而被中國外交部列入首波對等制裁名單內。觀察他曾於2007年，以訪問學者身分在北京大學從事過研究，以及他的最主要兩本代表作都以中國為主題，他對「民主」的定義，自有其思維脈絡與價值可參。

依當前NDI協會對「民主」的界說與剖析，NDI主張：民主並無所謂單一模式，而係由以下的七個「核心價值」建構而成。包括：

1. 施政問責：領導人需對公共利益做出回應，且人民能透過制度化的制衡措施，例如：具有可信度與相對競爭性、可反映民意的定期選舉方式，讓領導人務必對自己的行為負責。

2. 政策透明：所有的政治活動均應開放、公開，並受公眾的普遍監督。

3. 公平公正：全民皆能得到公平公正的對待，無論他們的地位身分條件有何差異。

4. 融合包容：對於不同的意見與觀點，予以尊重、接受，乃至主動徵詢、尋求。

5. 多元主義：自由、開放與平和的多樣化思維體系，是能夠獲得普遍接受與認同的。

6. 公民參與：人們能夠尊重且自由行使他們的政治、公民權利與責任，同時願意積極地這麽去做。

7. 法治原則：由選任的人民代表制定符合普遍人權原則的法律，且在司法制度上，確保能擁有獨立裁決權與平等執行權。

對於上列的這七個「核心價值」，誠如米德偉自己於開幕致詞時所說：「沒有任何一個民主是絕對完美的，無論是美國或台灣皆然，我們大家都還有很長的一段路要走」。然就在他發言的同一時刻，美國哈佛大學甘迺迪政治學院也公佈了該校，對美國 18 至 29 歲年輕人所做的調查，其結果竟不幸顯示：超過半數的美國年輕人（52%），已對「美國民主政治」逐漸失去信心。而其中，甚至有39%的受訪者表示：美國已陷入「民主困境」，另有13%的年輕人，更將之直接稱為｢失敗的民主｣。

而在僅僅只有7%的年輕受訪者，認為美國仍是個「健康的民主國家」之際，卻竟會有35%的受訪者認為：在他們的有生之年，可能會發生「第二次內戰」，另有1/4的受訪者堅信，在他們的有生之年，將可能看到「美國分裂」。

相對於哈佛民調的示警「美國民主大院失火」，相信身在台灣的我們，應不至於認為或期待在有生之年，會親眼目睹台灣發生「內戰」甚或實質「分裂」。但今日的民進黨政府，其作為是否確符於前揭的七個「核心價值」，則台灣人民實應透過珍貴民主選票，嚴肅問責於蔡政府，務必讓蔡政府對自己的反民主行徑扛起全責！

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