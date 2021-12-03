美國智庫蘭德公司資深分析師葛羅斯曼投書《日經亞洲》，認為中共將於2027年武力犯台的判斷有誤。

外界普遍認為，明年中共20大習近平將續任，接著2027年為中國人民解放軍建軍100周年，解放軍會以統一台灣來作為對習的最大獻禮。不過葛羅斯曼認為，當前習近平仍然以和平統一為首要的目標，而且就軍事實務而言，武統有太多客觀上的障礙與困難，北京不會將武統作為唯一的選項。

不過，葛羅斯曼也指出，儘管中共不太可能在2027年以前動武，但仍存有變數。2024年總統大選若由賴清德獲勝，中共武統的決心將大大提升。賴清德曾經在國會殿堂上明白陳述，他是「務實的台獨主義者」，在實踐台獨的傾向上，恐怕將遠超過被視為「隱性」台獨的蔡英文。這可能促使北京拋掉和統的期望，增大他們採行武統的意願。

葛羅斯曼看法的一大新意，是從台灣內部政局的更動，作為引發外部武統因素的誘因。也就是說，台灣執政當局在統獨光譜上的游移趨勢，是北京是否採行武統的一個重要指標，這一點外國學者甚少觸及。

蔡英文兩國論式的兩岸關係定位，雖踩到中共的痛點，但並未促使中共立即採行武力行動，端在北京尚且願意將兩岸問題放在美中台架構下來處理，期望美國遵從一中原則，進而約束台灣當局進一步的台獨作為。假設有一天，北京認定美國無意願或無能力抑制民進黨政府漸進式台獨的取向，那就是北京動武的一日。

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