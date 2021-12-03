2012年6月10日至15日，馬英九政府以牛豬分離，在立法院審議含瘦肉精牛肉進口案，在野的民進黨動員群眾包圍立法院，占領立法院5天4夜，高喊「拒絕美國毒牛」，杯葛議事進行，陳菊、賴清德等6位民進黨縣市長也聯合聲明，嚴斥開放美牛進口是損害國人健康，踐踏畜牧業，堅持萊克多巴胺必須零檢出，一副正義凜然的形象，讓國人印象深刻。

豈料2020年8月28日，在國際社會對瘦肉精的疑慮加深，仍有160國堅持其畜牧業不使用瘦肉精，美國動物保護團體頻呼籲美國政府停止使用瘦肉精作為畜產飼料添加劑，美國三大肉品公司為搶占大陸豬肉市場，自2018年起停用瘦肉精養豬，俾確保大陸肉品市場之際，蔡英文政府為討好川普競選連任，竟選擇開放美國萊豬進口作為獻禮，事先款待民進黨立委，要求彼等噤言，不與豬農溝通，不理會立法院在野黨籍立委，在總統府由副總統及行政院長護駕，高規格宣布開放美豬進口，前後反差之大，猶如精神分裂。

政策宣布後，蘇貞昌院長、陳時中部長等立即搖身一變，賣力充當美國萊豬代言人，蘇院長誇口表示，「每天要吃瘦肉精美豬的33塊豬排，10年才會超標」；陳時中也瀟灑表示，開放萊豬進口可提升台灣國際地位，表示願意連3月吃萊豬。兩位掌管國人健康的首長，儼然成為美國萊豬進口的超級推銷員，欺騙台灣人民，當人民都是白癡。

須知萊克多巴胺是瘦肉精的一種，全世界有160國禁用。美歐各大藥廠前後研發抑制氣喘的瘦肉精，但人服用後，會有心悸、高血壓等副作用，無法作為人體藥。不過作為畜牧飼料添加物，會有增加瘦肉、減少肥肉、減少飼料、減少糞便的效果。歐盟就是因為人吃了Clenbuterol此型瘦肉精殘留的牛肝死亡及引起戰慄、頭痛、頭昏等症狀，遂於2005年11月訂定法規，禁止供人類食用之畜產動物使用瘦肉精，並禁止自第三國進口含瘦肉精之肉品。

中國大陸也以國人飲食習慣喜吃內臟，禁止含瘦肉精之肉品進口。2006年10月11日，我參考世界上嚴格管制情形，修正《動物用藥品管理法》，將一系列瘦肉精列為禁止其製造、調劑、輸入、輸出、販賣及供產食性動物使用。政府首長應該明知此規定，但卻一副輕鬆為美國萊豬代言，一再表示經聯合國食品法典委員會通過的萊劑殘留量標準，我國必須遵守，令人詫異。

須知該委員會係由國際糧農組織(FAO)和世界衛生組織(WHO)於1962年共同成立食品法典委員會(CODEX)，其下設有專家委員會，其中之一為食品添加物專家委員會(JECFA)，該委員會自2004年起，針對萊劑進行評估，於2006年間向法典委員會提出牛豬之肝、腎、肌肉及脂肪之殘留容許量，法典委員會於2008年連續討論3年無定論，延至2012年7月5日始進行表決，結果69票贊成，67票反對，算是勉強通過。由於JEFCA進行的人體試驗僅有6人，僅做一次之試驗，缺乏科學之可靠性，而我政府卻一再表示聯合國的規定我必須遵守，須知那並非聯合國的規定，該容許量的標準僅供各國參考而已，我政府如此單純令人啼笑皆非。

政府對國人的反彈，深怕美國大叔不悅，此種軟弱的表現，令人不解。我國於2020年6月宣告為非口蹄疫國家，為何政府不要求美國開放台灣的豬肉，豬肉乾，肉鬆，香腸等輸美，卻恐懼反萊豬進口會得罪美國？說是我們不開放，美國會反對台灣加入CPTPP，故意忘了，美國並不是CPTPP的會員國！政府一連串的演出，荒腔走板。

現在國內禁止使用萊克多巴胺的肉品作為學童營養午餐、國軍副食，機關團膳也禁用含萊劑豬肉，政府卻要開放，那請問是要進口給誰吃？國民健康的守護者如今何在？政府竟視台灣人民為白癡，夠了，萊豬議題不要再騙了！（作者為前農委會主委）

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