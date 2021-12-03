綠委高嘉瑜遭男友家暴新聞已登上國際媒體版面，長期關注約會暴力的南韓媒體，包括《首爾新聞》、《韓國經濟》都有大篇幅報導，日媒更以「渣男」來形容施暴的林秉樞。

當社會大眾都聚焦在「家暴」應予以譴責之嚴肅議題時，又有綠營護航者帶風向表示這是大陸計畫性的滲透，並聲稱此乃國安問題，顛覆世人三觀的神邏輯，硬把風馬牛不相及湊在一塊，總要跟「阿共的陰謀」扯上邊才甘願，而指證的理由竟是林秉樞的論文指導教授經常往返兩岸三地，並提倡中國配偶權，以及主張台灣有揮舞五星國旗的自由。

這番論述看來，反倒更突顯蔡政府的「綠色恐怖」，近期幾經查水表的學術界更將人人自危，甚者舉凡台灣的言論、教育、文化等範疇，只要和中國大陸扯上邊，都可能被污衊抵制，未來是否也不再「擇其善者而從之」？蔡英文的「謙卑謙卑再謙卑」可以吞回去了，因為非但做不到三省吾身，反倒製造恐怖恐怖更恐怖的抹紅氛圍。

國人並不樂見凡事都跟政治扯上邊，尤其又是綠委遭遇不幸案件，掌握國家機器的民進黨政府，應該著墨如何懲治施暴惡徒以儆效尤，讓案件成為社會借鏡，讓法治成為國家典範，而不是成天見縫插針、逢中必反，如此只是偏離民主自由，更讓台灣人民意識到民進黨似乎在搞文化大革命。

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