當一個教育部長，眼裡只有權力、高層，心裡只想討好學生、家長，而不願「兼愛」教職員工，這種教育部長，註定造成台灣教育現場的人禍災難！

高雄市鳳翔國中梁姓女教師於12月1日一早，在執行導護工作時，不幸遭到闖紅燈的車輛撞飛命危，孰料，教育部竟只是冷血地以官話回應：將提供「安全知能」訓練課程，並推行校區週邊「安全服務站」等，也建議學校結合警察、義交等專業協助，彈性規劃由「老師、警衛、家長、志工」等，組成導護人力，以維護學童安全。

問題是，這些「將」提供，以及廢話式的「建議」，怎沒在2018年10月，當行政院頒佈「道路交通秩序及交通安全改進方案重點工作區分表」時即同步實施？當時，在該方案重點工作裡，即已明文訂定：「國民中、小學依據週邊交通狀況需求，編組成立導護志工隊，對於服務志工提供安全知能訓練課程，並推行校區週邊安全服務站等安全維護措施，以維學童上放學安全」。此次教育部的冷血回應，等於只是把三年前的方案，照本重念了一次，這般的官樣思維，止得住梁老師的血？救得了她的命？

意外發生至今，小學教師出身的潘文忠，沒有出聲關心問候陷入昏迷的梁老師家人，身為地方父母官的高雄市長陳其邁醫師，也沒有對於以肉身維護學童安全的梁老師親予關懷。反觀立委高嘉瑜被其男友毆打，則從蔡英文總統以降，無一不虛寒問暖，藉機趁熱打卡！

當達官顯貴的命，被蔡政府抬舉為才是命時，此也就難怪全國教師工會總聯合會（全教總），打算發起「不合作」運動，讓全國教師全面退出校外交通導護工作。「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）抗爭運動讓美國江山變色，相信「Teacher’s Lives Matter」（老師的命也是命）的怒火，也可以燒掉蔡政府的「選擇性」慈悲假面！

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