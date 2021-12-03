公投邁入最後倒數，藍綠雙方分別以四個同意、四個不同意，作為宣傳方略。乍看之下是藍綠政治板塊的對撞，但其實更像是民進黨與其基本理念或神主牌的對決。

民進黨和自己神主牌的第一道對決，就是在萊豬議題上，違背了要保護人民健康福祉的初衷。過程中，只見民進黨單方面搶先開放萊豬，最後僅換得美方願意「重啟經貿談判」。殊不知，貿然開放萊豬反而造成國人對於所有美國豬肉（包含不含萊劑的美豬）信心崩盤，今年以來美豬進口量衰退8成以上，民進黨企圖對美方宣示效忠不成，更出賣了國人的健康。

民進黨和自己第二道神主牌的對決，就是在公投綁大選的表態上，竟主張限縮人民權力。過去民進黨強烈主張公投的重要，也訴求人民有權為自己做決定，但因人民在2018年透過公投反對民進黨政府的倒行逆施，讓民進黨認定公投會危害執政穩定，因此決定限縮人民公投的權力。其實最可議的是，上次公投綁大選的混亂，分明是選務單位沒有規畫足夠的服務窗口而導致選務塞車，但執政者不檢討疏失，卻反過來限制人民權力，實在不可思議。

民進黨和自己第三道神主牌的對決，便是反對珍愛藻礁。民進黨在野時向來堅持環保及生態保育，並藉此拉攏環團，即使執政前承諾「藻礁永存」，但執政後卻放任三接的棧橋基樁無情的打穿藻礁。說穿了，正因為民進黨的能源政策過於躁進和虛幻，如今必須被迫在藻礁上搶建三接，只為了幫民進黨的錯誤政策善後。

其實過去已有多個三接替代方案，包括利用現有管線衝量，從其他接收站擴大輸氣支援大潭電廠等，只是相關替代方案都被隱瞞。從三接審查報告中更推知，政府恐怕會在未來擴建三接週邊設施。即使讓民進黨成功搶建三接，未來仍須面對超鉅額的天然氣購入成本以及碳排放、空汙、燃料儲存安全等問題。這種不顧國安、危害保育且霸凌民眾、欺騙社會的作風，正是民進黨對自己初衷的莫大背叛。

最後一道神主牌的對決，就是民進黨面對核能的態度竟是如此反覆虛偽。表面上主張反核，但從過去經驗可知，民進黨往往到了選舉動員才鼓吹反核。當年不就是民進黨自己先停建核四，後又髮夾彎追加400多億續建，並要求如期、如質完工。近年民進黨更是大剌剌依賴核能而毫無慚愧，也因此民進黨面對自己重啟核電的矛盾而說出「不是重啟，而是再運轉」，一度被當笑話廣傳。這也證明民進黨的能源信仰是多麼的搖擺。

話說民進黨近年改以「抗中保台」當作選戰動員主軸，但是如果放棄核電、獨賴天然氣發電的結果便是，一旦海路運輸受到軍事或天候的影響，我方將立即面臨欠缺燃料發電的國安危機。不僅如此，刻正因為火力全開、空汙肆虐，造成每年有1萬3000位國人新增肺癌、9600位國人死於肺癌，這樣殘酷的數字，民進黨仍然無動於衷，實在是冷血。

說穿了，民進黨的四個不同意，最大的獲利者就只有民進黨自己，全民不僅成為輸家，更淪為被交換的籌碼，實在是何其不幸。（作者為國家政策研究基金會副執行長）

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