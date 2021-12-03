2021台北上海城市論壇（雙城論壇）日前舉行，因受疫情影響，今年比照去年採取視訊方式，由台北市長柯文哲與上海市長龔正發表開幕致詞。其中柯文哲無奈表示，「兩岸一家親」被汙名化，故不提這五字，兩岸有交流增加善意、降低敵意，減少誤會，萬一真的有誤會，也比較容易化解。柯文哲淺顯易懂的表達，特別是他最後說會善待在台灣的陸配、陸企，也希望大陸善待在大陸的台灣人，外界認為這番話是受到遠東集團被重罰才說出，而這些話字字入心，感受自然有所不同，情深意切。

今年雙城論壇乃以新經濟、新發展為題，並就動物園、國樂團及創新科技3個領域簽署合作備忘錄（MOU），另推因應後疫情時代產業數位轉型及無圍牆博物館規畫2場主題演講。

「雙城論壇」本身的定位就是城市對城市的交流，非官方的一種，又有公部門色彩的論壇，從2010年起，台北、上海兩市即舉辦論壇迄今，並已簽訂了36項交流《合作備忘錄》（MOU），成果不能謂之不大。

首先，雙城論壇的舉辦帶給兩岸關係新契機，可以充分展現官方善意及民間友善的契機，我們既不要錯過這樣的機會，更要降低兩岸發生衝突的風險。

其次，雙城論壇三領域的MOU既非逾越地方政府權限，更無觸及到敏感高階政治議題，正所謂「新功能主義」中所強調，先從不敏感議題切入，求同存異。故我們對於雙城論壇應給予樂觀祝福才是。 再者，此時舉辦雙城論壇是需要勇氣的，還要避免被媒體或酸民斷章取義。

另外，AI時代來臨，是一種觀念及行動的數位革命。它同時也是兩岸制度化中少有的重要平台，避免兩岸民意對撞，嘗試在不同的領域中探討兩岸尋求對話的可能性，對北市府及蔡政府其實都有正面的意義與啟示，對台灣藍綠處理兩岸關係及相關互動交流帶來新的啟發。

總之，對於雙城論壇應以平常心看待，不應有過高期待或不切實際的幻想。雙城論壇既無法影響美中關係，也無法改變兩岸軍事的矛盾，更無法改變兩岸政治互信，但基本上來說，兩岸都應珍惜雙城論壇城市交流契機。(作者為中國文化大學國發大陸所副教授)

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