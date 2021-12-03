高嘉瑜受暴事件連日發酵，隨著內情抽絲剝繭，許多不為人知的真相逐漸浮現，其中最可惡的是網軍帶風向，難怪連綠營都痛批。

高嘉瑜遭施暴令國人怒火難抑，不管其前男友林秉樞如何為自己辯護，再多理由都是「豬狗不如」。檢調介入後，相信案情終有釐清的一天。但令人憤怒的是媒體竟發現背後有網軍策動，且看來計畫縝密，要為林秉樞洗白。

「台獨機關槍」李柏璋雖跳出來表明清白，指是朋友所為，稱朋友受林秉樞所託是「被騙」；更難理解的是，「傳聞」都導向林秉樞透過「小三」策動台南「地方人士」，再和李柏璋連上線。為此台南選出的立委陳亭妃不斷跳針，強調自己像是「被雷劈到」。

真相如何，只有自己清楚。問題在何以林秉樞可一邊打人一邊道歉，一邊威嚇，還一邊操縱網軍反攻？網軍為何能如此肆無忌憚，難道只要給錢，網軍就敢冒天下大不韙？民進黨黨內派系更藉此興風作浪，是想毀人於一旦嗎？

網軍計畫性的作為可從斗內追查或可了解。但我們不禁要問，豢養網軍，執政黨不需負責嗎？「塔綠班」不只外鬥敵對政黨，還內鬥同志。2019年攻擊國民黨總統候選人韓國瑜的是這批人；同年民進黨黨內初選，賴清德喊話「請蔡總統要求網軍停止攻擊我」，也是這批人。如今同樣是網軍攻擊黨內台南同志黃偉哲，卻不攻擊陳亭妃，場景不也相同。

高嘉瑜遭施暴，綠媒平台竟還有人攻擊她，實在其心可誅。台灣的民主自由墮落到如此地步，綠營不該好好檢討嗎？不管背後有多少政治利益難擺平，霸凌者就該重懲。

請同為女性的蔡總統在搞定黨內鬥爭之餘，也請治理好妳的網軍，否則養虎貽患，終必遭反噬。