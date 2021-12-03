民進黨籍立委高嘉瑜遭男友林秉樞暴打威脅的事曝光，連帶地也讓不少台灣人的低能政治醜態曝露無遺。大家與其花時間精力去起底林秉樞的黑底八卦，不如認真探究我們的民主，怎會淪落到這麼不堪的地步。

這幾天輿論不僅全力起底林秉樞暴力背景、紀錄以及精神狀態，最引人注意的是，部分新聞報導還對林秉樞可能是綠營1450網軍成員多所描繪或推測。

如今，這個施暴男既然已被法院裁定羈押禁見，而且他所有的電腦、手機等電子資料都被檢方查扣，我呼籲承辦的檢察官要發揮道德勇氣，在追查林秉樞暴力恐嚇案的同時，還要從查扣的電子資料循線追查他是否與1450網軍有連結。

此案在家暴部分其實並不特殊，高嘉瑜受害程度也不是最慘的。這樣的家暴在台灣各角落每天都在發生。但高嘉瑜案之所以驚動台灣，她是單身年輕女性，又是立委，固然是原因之一，更關鍵的是，她最近正因高端疫苗事件及公投宣講不力，遭到綠營與側翼圍剿，處於政治浪濤之中。

就在她努力求生的同時，不巧又傳出遭男友家暴到自己都覺得丟臉的地步，搞得同情和關懷高的聲音，和藉機羞辱、消遣高的酸言不相上下，讓人有台灣政治黑暗，社會人心崩壞，道德淪喪之嘆。家庭暴力無關政治，只有黑色拳腳，沒有藍綠之分，也沒有身分之別。任何文明社會都不能容忍家暴，即便家暴的受害人你不喜歡，或政治立場不同，也不論受害者是立委或升斗小民，社會都應同等關愛。

沒料到台灣惡劣到不行的藍綠政治鬥爭鬧到黑白不分，連普世的反暴力價值也受到破壞。如果說有綠營支持者及側翼，藉高嘉瑜被家暴時譏諷抹黃，或者把林秉樞的施暴導向「中國指派」，我們還無話可說，畢竟綠營側翼、網軍專幹這等爛事，已不是一、兩天了。最惡劣的反倒是國民黨中央委員黃覲偉。他不知是腦袋突然進水，還是本性如此，居然在網路上嘲諷高嘉瑜「會讓一個男人那麼生氣動手打的女人，真的就是非常太白目，尤其是嘴臉。」，更嗆她「被打活該」。

年輕的黃覲偉，外型、學識均佳，我實在難以理解，他好的不學，居然學起網路上那些無知缺德的酸民，用低俗不堪的酸言酸語對高嘉瑜施加言語暴力。對這樣劣質行徑的中央委員，國民黨只有盡速開除一途。

此外，很多人覺得，台灣的家暴案件成千上萬，只常看到有法院拒發家暴保護令的事，還很少看到有家暴被告一下子就被檢警拘提，而且還由法院裁定羈押的情況。由於高嘉瑜指控的傷害、妨害自由等罪，通常不足以讓法院裁定羈押林秉樞，我認為檢察官應該是在搜索查扣林秉樞的電腦及手機等物品時，懷疑仍有一些未來可能被用來威脅及侵害高嘉瑜等女子的電子資料，流落在外或被刻意隱匿，才聲請法院裁准「預防性羈押」林秉樞，並禁止接見及通訊。

而林秉樞還沒有吐實或交出的電子資料，應該不只是他和高嘉瑜等多名女子的私密照，還可能有外界懷疑的1450網軍的操作資料。我建請檢察官在偵辦林秉樞家暴案的同時，也把網軍的政治暴力組織一併查處，還台灣社會及政治一個清靜的空間。