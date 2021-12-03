外媒報導，至少有美國、英國等7個國家的廠商及專業人士暗中幫台灣打造自己的潛艦，各國政府也已提供出售關鍵零組件給台灣的出口許可。這篇報導弔詭的是，既然是暗中幫忙，又大剌剌地把招募工作的主持人與每個支援的國家都列出，把「暗中」攤在陽光下，「暗中」還是「暗中」嗎？而這「七國聯軍」是專業團隊還是雜牌軍，只能讓時間來證明。

台灣要建置潛艦戰力，長年以來可說是艱難險峻，從最早義大利生產的小型潛艇「武昌艇隊」，到向美採購二次世界大戰的「海獅」、「海豹」訓練艦，目前已80高齡仍在使用；70年代向荷蘭購買的「海龍」、「海虎」潛艦才算真正有了水下戰力，但荷蘭囿於中共強力干預，將後續4艘的訂單取消，使得海軍建立潛艦艦隊的美夢落空。直到陳水扁政府時期向美國提出8艘柴電潛艦的軍購項目，但是因為美國早已不生產傳統動力潛艦，報價過高，被當時在野黨稱為「凱子軍購」，大力阻撓，自此斷了向美購買潛艦之路。

早年美軍軍援的海軍艦艇都以噸位大、速度快的「陽」字號驅逐艦，再搭配「山」字號巡防艦，在中共缺少大型軍艦的年代，可說是縱橫台海。但是中共依當時的建軍需求，發展出「飛、潛、快」的策略，以小型快速炮艇搭配飛彈及潛艦的建軍方向，我國海軍在歷次台海衝突中也討不了多少便宜。如今中共經濟實力驚人，有更多的預算可以發展海軍，除了「遼寧號」、「山東號」航空母艦外，各種新型的軍艦如「下水餃」般地成軍，艦艇數量總和已經超越美軍，反而台灣現在在大型艦艇方面，無論數量或性能都無法匹敵，反而將「飛、潛、快」納為海軍建軍重點，這種形勢逆轉，許多老海軍應該冷暖在心頭。

尤其是中共核動力潛艦094「晉」級服役後，作為反核打擊、拒止作戰的利器，每天至少有1艘連續24小時不間斷地執勤，更是使海軍維持台灣海峽的均勢陷入困局。依中共目前海軍的實力，反潛作戰是較為薄弱的一環，所以成立一支強大水下戰力，確實為有效防衛台灣的利器，所以蔡英文政府終於痛下決心，決定斥資110億美元自己製造潛艦。

但依我國的造艦實力，連巡防艦都困難重重了，更別說更精密更高端的潛艦。目前國際間有能力製造潛艦的國家大致分為四區塊，美國、俄羅斯、歐盟及日本。尤其是歐盟跟日本，他們製造常規潛艇的技術非常先進，也是我們迫切所需，但是歐盟各國、日本與中共經貿關係非常深，不願意為協助台灣組裝潛艦而開罪中共；不過近年在美國幕後的支持下，這些國家也逐漸願意將技術轉移給我國。

例如戰鬥系統、聲納、柴油主機等「紅區」裝備，美國已同意出售，並由洛馬公司負責整合，提供重型魚雷及潛射型魚叉飛彈；雷神公司負責數位聲納，魚雷管由義大利設計，交由德國模具廠來生產，以及日本協助鋰電池加柴油機的動力系統，再加上外型設計。

依目前的設計規畫來看，將是以日本的「蒼龍級」為藍本，所以我國的潛艦國造是一支世界各國提供裝備的「拼裝車」，但是也不要因此看衰海軍，因為國際軍火分工就是如此細緻，中共的戰機也常常直接使用俄製的引擎，仍然稱為自製，這也是常理。在中共的施壓下，德國確實取消了部分訂單，南韓也悄悄把工程師召回返國，顯見我國潛艦國造這條路走得並不順暢。

雖然目前因為美國的支持，各國願意支援我國部分技術，那是目前的國際氛圍對我們較為友善，也是我國難得的機遇期。當年在「六四」事件之後，法國就出售我國幻象戰鬥機，但是時空環境的改變，法國不但對後續零附件的輸出昂貴而延遲，至今仍不願實施戰機中壽期性能提升。

這也就是我們要擔心的，若干年後，要是上開各國對台政策改變，這些裝備的後續零件及維護可能又會受限於人。千萬別聽名嘴胡說我們潛艦製造已有「彎道超車」的能力，屆時關鍵核心技術拿不到位，沒有後續自主的能力，那就算8艘潛艦造好了，也只能停在港口供人參觀罷了。（作者為退伍軍官）