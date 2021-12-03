空軍退役上將夏瀛洲最近說了一些話，民進黨聽了很不高興，許多國人也不能認同，綠委王美惠等人提案，要求退休將領若散播不實言論且意圖破壞國體或變更國憲，顛覆政府等，要取消月退俸。這個法案如果通過，就是叫軍人退休後最好閉嘴；如果真想開口，就得講民進黨想聽的。這和國民黨戒嚴時期人民不能說台獨一樣，差別只是民進黨沒把人抓去關而已。

夏瀛洲退休很多年了，他是個統派，大家都知道，他管不了自己嘴巴，說了不該說的話已經不是第一次。他的論調根本影響不了軍人。但夏瀛洲既已退休，就是平民，他有說話的自由，這是言論自由，不該用法律禁止。

民進黨在黨外時期，很多人只是主張台獨就被抓，許曹德、蔡有全、施明德，還有自焚的鄭南榕，有太多人因言論而入獄。好不容易解除戒嚴，廢除動員戡亂時期條款，沒想到曾經吃過言論不自由苦頭的民進黨，竟提案禁止老百姓說自己不想聽的話，這個提案還獲很多綠委連署。真讓人倒抽一口氣。

這個提案針對性非常強，只針對退役軍人，是一個不信任軍人的法案。雖然許多軍人進衡山指揮所山洞盡責，應付天天侵擾西南空域的共機，按照國防部長邱國正的說法，海空軍部隊幾乎天天都在加強戒備，但民進黨還是有很多人不信任軍人，懷疑軍人一旦退役，就會和民進黨唱反調。這個法案若通過，除了剝奪退役軍人的言論自由，更重要的，也是對現役軍人的警告。

只要具有軍人身分，就不自由，連國父孫中山都說過軍人沒有自由。當了一輩子軍人，好不容易退伍，除了機密的事情不能公開說，其他的話，應是想說什麼就能說什麼，而不是只能說執政黨想聽的話，更何況，絕大多數的軍人認為現在的國體是中華民國。

民進黨現在要「抗中保台」，所以需要國軍，要預算給預算，要人給人，雖然總兵力員額沒有增加，但提高編現比，等於加人。總之，現在是把軍人捧得高高的。但會想制定法律限制退役軍人言論，就是不信任軍人，雖然法案處罰的是錢，還不敢關人。

民進黨不信任軍人，不是今天才開始的。陳水扁剛當選總統時，是民進黨首次執政，為穩定政局，請軍人出身的唐飛當行政院長。待唐飛因反對停建核四請辭，陳水扁說，他替大家搬走了一塊大石頭；前國防部長湯曜明於阿扁連任後稱病請辭，陳水扁說，軍購終於可以出大門了。

退役軍人很少會說蔡政府好話，因為終身俸被砍；但像夏瀛洲這樣的統派，也是極少數，大多是中華民國派，政治立場偏藍是事實，但綠營也不能把退役軍人當賊在防。如果上述綠委所提法案通過，就是走回頭路。台獨言論在戒嚴時代也是破壞國體，即使是現在，其實也不符國體。