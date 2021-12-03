日本前首相安倍晉三1日應國策研究院之邀請，以視訊方式針對台日關係發表演說，直言「台灣有事就是日本有事」。安倍雖非現任首相，但為日本執政的自民黨內六大派閥之首「安倍派」之掌門人，其言行在黨內仍動見觀瞻。安倍的發言亦引起大陸的外交抗議，連夜約見日本駐中國大使垂秀夫，傳達日本對台灣議題無權說三道四。

台灣位於日本西南群島南面，扼住日本南彊，日本向來在意台海生波，主張「台灣問題」須以和平方式解決，安倍在視訊演說中的基調實非新論。2001年6月8日，日本自民黨幹事長山崎拓在日本經濟新聞社所主辦的第七屆「亞洲的未來」國際交流會議中表示，日本雖是支持「一個中國」政策，但不希望以武力來實現此一目標。對此中國或許認為此種想法是干涉內政，但這是東亞周邊國家的願望，中國近年大舉擴軍，尤其是在面對台灣的大陸沿岸地區部署飛彈，令人憂心。山崎拓當年反對北京以武力解決「台灣問題」的談話著實較安倍更為露骨。

但在美中對抗方興未艾之際，北京對日本介入「台灣問題」十分敏感，將此視為中日關係中之「紅線」。安倍的「日本有事」之說，大陸將之解讀為日本欲將「美日同盟」擴及台灣，意圖使「台灣問題」國際化。

其實，「美日同盟」的範圍原即溢出日本，包括菲律賓以北的遠東地區，但在中日建交後，日本基於美、日「聯中抗蘇」的外交需要，將台灣摒除於「遠東條款」之外。1972年11月，日本外相大平正芳在國會答詢時即指出，「我們認為中華人民共和國政府和台灣之間的對立問題，基本上是中國的國內問題…我們在履行安全條約時，也要考慮今後日、中兩國的友好關係」。而在1978年11月，《美日防衛合作指針》簽訂時，當時的日本外相園田植亦利用國會答詢表示：「遠東的範圍雖包括台灣，但是或許已無必要」。

然而，北京對《美日安保條約》中之「遠東條款」仍未釋懹，認為此乃美、日為將來聯合介入中國攻台軍事行為預留伏筆。1997年4月9日，橋本龍太郎首相與自民黨政調會長山崎拓等幹部的懇談會中，針對《美日防衛合作指針》表示，「在國會有關美、日安保的質詢，都一直集中於朝鮮半島情勢，然而我並未特別限定於半島，也包括南沙群島與台灣」。從橋本的上述發言，吾人不難理解，新《指針》之假想敵，除北韓外，應屬中國，並以「周邊有事」的概念，將台海重新納入美、日防衛合作的範圍內。

安倍老調重彈，意在牽制「岸田派」對中外交和緩政策，避免以「安倍派」為主體的「清和會」式微，其意在黨內的派系角力，「抗中」、「保台」恐非目的。何況「台灣有事」，日本如何應對不全然操之在己，美國的態度始為關鍵。

岸田首相著實挨了安倍一記悶棍，而北京打蛇隨棍上，拉高對日抗議。在對中外交上，岸田須對安倍所言之「台灣出事」等同「日本出事」，甚至可說等同「美日同盟出事」的論調，說清楚講明白；但說清楚卻不見得有利於台日關係。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）