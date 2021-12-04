1948年11月至1949年1月曆時65天的徐蚌會戰，黃維第12兵團奉命馳援，卻被共軍包圍於安徽雙堆集。血戰23天後，黃維和胡璉於1948年12月15日分乘兩輛坦克突圍，結果黃維的坦克卡在戰壕裡被俘，胡璉的坦克被手榴彈擊中，負傷突圍而出。雙堆集之役，黃維的第12兵團全軍被殲滅，傷亡及被俘11餘萬人。

胡璉突圍到蚌埠後，設收容站收容突圍歸來的官兵兩千餘人。蔣中正總統於1949年1月下野前，他授權胡璉重建12兵團，國防部給他一張空頭支票，指定由浙、閩兩省各徵新兵3萬人，江西1萬5千人。

但後來前兩個省都不買帳，唯獨江西省主席方天正是抗戰時石牌之役與胡璉一同獲頒青天白日勳章的老長官，因此放任他在省內展開搶壯丁的行動，最後在廣東省抓壯丁，以「搶救青年」為名，在撤離潮汕前，見到青少年就抓來當兵。於10月間居然從大陸帶出了10萬大軍。日前偶然從劉文孝臉書貼文獲得胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況，非常驚訝，特別轉載部分，並作補充介紹。

劉文孝在2021年11月17日臉書貼文：看完新出版的兩本胡璉專書後，想起書架上還有一本拿到手12年卻還沒翻過的《時代見證》。

2009年國防部舉辦古寧頭戰役60周年紀念時，曾有江西籍參戰老兵李隆昌先生來到媒體區，對每一名記者都塞一本他的著作，我雖然籍貫也是江西，但因有「媒體的現實判斷」，當時把注意力全集中在同樣首次露面的熊震球老英雄身上。

這次有空翻開李先生的大作，才瞭解那是胡璉在江西和廣東境內徵兵的實況，內容看得瞠目結舌，謹節錄一段 :

當時胡璉兵團以「搶救青年」為名，在撤離潮汕前，見到青少年就抓來當兵，這些被抓者大都是在學少年。原本當地百姓只想到適齡青年必須逃避抓壯丁，卻沒有想到胡璉連讀書的學生也要，因之湖寮中學、大埔中學、梅縣中學，未逃跑的在校學生都被捉走了。

第二天一早出發時，路旁站著許多年長者及婦孺，目光投向行進的隊伍，找尋著被抓的孩子，呼兒喚母，令人感傷。想起杜甫詩：「爺娘妻子走相送，塵埃不見咸陽橋。牽衣頓足攔道哭，哭聲直上干雲霄。」

有一天出發前清點人數，砲排少了一人。原來有名學生新兵看準臥室有兩張合併的大床舖，兩床中間夾縫剛好被低垂的蚊帳掩住，且容得下他瘦小的身材。當吹起行進號，先頭部隊已開始行動，該砲排排長還站在大門口，心裡疑惑短短休息時間，怎麼有人能越過衛兵逃跑？

這名學生該倒霉，沉不住氣，以為部隊已走遠了，就從夾縫中爬出來，剛跨出房門即被大門口的排長抓住，像抓小雞一樣，拖到大路旁，拉起衝鋒槍上膛，「砰！砰！砰！」3發子彈就將他擊斃在路旁。

當時李隆昌目睹槍響人亡都怔住了！班裡還有位在梅縣中學讀書的陳良義更嚇得眼裡泛出了淚。李隆昌安慰他說：「不要懼怕，不要開小差，即平安無事……」

李隆昌在《時代見證》中，對於當時胡璉兵團制裁逃兵的手段有許多紀實的描寫，再舉一段 :

由於曾有一名連長因連上逃兵太多，結果連他的妻子與兒子也一起被槍決滅門，因此各級幹部對於逃兵之事更是恨之入骨，除了公布唯一死刑外，手段也越來越兇殘。

1949年5月25日，部隊進駐瑞金壬田，在這小鎮駐紮了幾天，每人補給一套衣服及更新武器。

遺憾的是又有兩位逃兵被抓回，一位是第2連從德勝關徵來的黃錦榮。連長楊震心狠手辣，把他綁在樹上，集合全連，每班派出一名新兵，持槍上刺刀，下令用刺刀將他活活剌殺，慘不忍睹！另一名是機2連的士兵，也遭到同樣命運。

這些不顧生死，一心逃跑的鄉下農民，從小到大守著土地守著家，忽然離開生長的地方，彷彿失去土的根，總想重回到土壤。但鄉下種田人未受過教育，頭腦單純，傻呼呼的，不去思考時機、脫逃路線，可能發生狀況處理，以為逃亡離開甲地就安全，殊不知乙地也駐有部隊，條條路都有哨兵，心驚膽戰摸黑一夜，仍未走出部隊駐地，不是被自己部隊逮回殺害，就是又被友軍逮去繼續當兵。

李隆昌屬陸軍第118師，對於當時制裁逃兵的手段，所作紀實的描寫，觸目驚心、殘酷得令人驚駭，足以證明這個師的凶殘本質。這個師在經過廣東省時，扛著「洪都支隊」大旗，招搖過市，到處抓兵拉伕，搜刮糧食，9月初，經過筆者老家廣東省興縣水口鎮石塘村時，丟擲手榴彈入門前池塘炸魚，先父劉展文手無寸鐵，出言反對，竟被當場槍殺，加害者已無可追查，師長李樹蘭是查證確實的部隊長。

第118師的軍紀敗壞，胡璉將軍早就知道，卻無能改善，曾建元〈胡璉與怒潮的浮光掠影〉指出：「7月22日胡璉嚴詞申斥沿途拉伕抓兵，……第118師李樹蘭部為駑駘劣騎」，但古寧頭戰役該師作戰有功，獲頒榮譽虎旗，師長李樹蘭上校晉陞少將，歷史只刪節了一點，犯罪就真的變成偉業了。

依據維基百科記載，李樹蘭（1907-1970）陸軍指揮參謀大學受訓，參大所有教材、教法、作業方式等，全從美軍搬過來。以李樹蘭時代背景和過去所受軍事教育，在欠缺英語基礎下，比較不容易適應。但將軍仍非常努力用功，不幸是在一次測驗時，他將教材帶進教室，違反規定，被年輕校級教官指責。李樹蘭認為受訓之目的在研究學習，不在考試，李樹蘭就在教室與教官發生衝突爭執，結果參謀大學上報陸軍總部予以退學。接著部隊整編時，又調為少將高參閒職。

陸軍第118師第353團楊書田團長在其徵兵日記中即自承，在江西省黎川縣新城鎮徵兵時，曾藉殺人立威，死難者包括自父親李流芳接掌第六保第一甲甲長以求符合緩徵資格的李長耀、師範畢業生但未服務教職而不符緩徵資格的饒達三，還關押了領導抗徵的大芸鄉前鄉長陳原和，在此同時，他還聲明：志願者，出於自願，不准有絲毫強迫性。其實，對於不願從軍而不幸中籤者，就是強制，而這是不符志願精神的，再者，憑甚麼國軍楊書田團長可以未經法定程序就隨便殺害或關押平民百姓？囂張程度令人驚駭。

楊書田少將退休後，居然擔任高雄榮譽國民之家主任，讓人覺得格外的諷刺，形成了強烈反諷之場景對照，予人無限省思。

胡璉《泛述古寧頭之戰》自述：「…5月13日，國防部命令本部恢復第12兵團番號縮編為第10及第18兩軍，迅即加入戰鬥序列。…本部此時最大的困難為被服缺乏，械彈無著，新集之兵，尚未訓練，逃散回鄉，不無可慮。乃以67軍與第10軍合編為第10軍，劉廉一任軍長，轄18師師長尹俊，67師師長何世統，75師師長王靖之。第18軍軍長高魁元轄第11師師長劉鼎漢，第14師師長羅錫疇，第118師師長李樹蘭。再三籌思，以目前兩軍，僅18、118及75等3個師，尚可維持其軍隊形態。其他皆係烏合，實難應戰。…」

前段文字說明，第14師從江西撤退時係烏合之眾，途經廣東省時強迫平民當兵，被服缺乏，械彈無著，…。胡璉自述：「…當乘船到金門料羅灣駁運上岸時，適湯恩伯將軍巡視其地，正由我兵團參謀長楊維翰將軍陪同，湯對楊責備說：『現在戰鬥如此激烈，前方急需部隊增援，應該先令戰鬥兵下船，為什麼讓民伕搶先？』楊答覆說：『這是14師的部隊，因為尚未領到軍衣，所以仍穿民服。』湯聽了大為詫異，覺得「形同乞丐，怎麼可以臨陣作戰？」

（作者為國軍退役上校）

【未完待續】