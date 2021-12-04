我曾親眼見著一個個大陸人，從溫和派，變成武統派；從對「台灣同胞」的倒屣相迎，晃眼就化為勢不兩立，在台島西岸初開的港區，舉步未及十里，便已揚起百丈的帆，一去不返，帶著失望，五分憤懣五分愁。

我與她是在QQ相識的，是大陸的初中生，我倆都陶醉在古典詩詞中，儘管我倆對蔣介石、毛澤東的看法不盡相同。彼時恰逢習主席探訪敦煌，我被千里外的一簾風沙所迷惑，作了一闋《破陣子》，把自己對中華振興的冀望凝為沙塵，傳到北京，雖然那也真如一粒沙——微不足道。

那時，她身旁有少許人是極端的，在我面前鼓吹著武力統一，她卻總是想著炎黃子孫何必干戈相見呢？我想的也是這般。當我被武統派的鍵盤砸打，她總是站我這方。

然而，仇恨的力量是不談道理的。當大陸發生各種天災人禍，乃至近來的疫情，她的版面接受到不少台灣人的攻擊、謾罵。那時她來向我抱怨，我無法理解她何故如此憤慨，只是簡單安慰便作罷，直到她也成了「留島不留人」的武統派，認為台灣人皆是驕橫無理。可惜的，這當然也包含我。某日她的欄位，就再也沒有數字了，彷如與過客形成兩道平行線的斑駁陽關故址，存在過，卻只能茕然孑立。

我曾有意無意攤開她的舊文，我見到她在台灣遭受各種天災時，都誠心在隔著山水、海峽，為我們祈福。不知怎麼的，竟有了幾陣酸楚。

數十年前，台灣之於大陸，是富饒的、親靄的，激浪拍打在野柳嶙峋的岩上，細雪輕拂在玉山峻峭的脊上，清流化作歡聲笑語，為改革開放初期的大陸人興起一波顒望。那時的統一，我們是發達經濟的，將被高高捧起，攜手富國強兵；往後的統一，我們將是落後的、待整頓的——政治娛樂化、文化低俗化，徹底麻木了汩汩而流的炎黃神經，把眾人定格為一種扭曲竊笑，教誰還願於此停留？若是如此，以台人利益出發的統一，是否早已為時已晚？北京城裡堅守的和平、惠台、利台，是否已是對諸夏同胞的末尾懷想？

遠行的他們不知是否願意回覆我的問題，岸上眾人用那僵化的扭曲神情作為歡悅，我無法反駁，因為這將被眾人撻伐殆盡，不被帶棘綠草的毒刺吞噬已算堅強，只能把憂容漸上眉頭，也止在眉頭。數萬年前，冰河時期結束，台海的冰陸橋徹然崩落，這是兩岸首度分別，而在幽魆壓來的海峽間，在友善交流的隱沒裡，幾聲響瞬殘煙後，兩岸，就真的不復相連矣！只是他們乘坐鐵甲千帆的艅艎，我們只有一葉蘭舟，怕是接輿醉酒，也不會認為將在飄搖壯濤傾軋的是他們，毋須交兵。風晚愁予，竟已不能落筆。

然而，正所謂「興，百姓苦；亡，百姓苦」，我仍對和平一統抱有期望——在與大陸學生的群組裡，台灣身份著實容易引起好奇，但在幾番追問之後，得來多是對「台灣同胞」的友善相待，內戰敵我的意識形態反而居於次位；在談及北伐、抗日等較國民政府的歷史片段，也偶爾詢問我的觀點，而非以戰勝者的驕矜姿態，我的心底總歸是欣慰的。

可我也思量：炎黃子孫間的禮善相待本就該是理所當然，我的欣慰，會否也是種悲哀？(劉律辰/南山高中學生）

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