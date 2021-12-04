疫情緩解讓人們對於恢復正常生活愈來愈期待，但病毒新變異株在非洲現蹤並快速擴散，再度攪亂一池春水，股市大幅波動、油價修正，年輕人熱衷的跨年活動能否鬆綁，也打上了問號。面對著病毒每隔一段時間，就捲土重來，干擾生活步調，我們也要調整心態，在科學家找出對抗病毒的有效方法之前，接受新型態生活模式，尤其「新生活運動」邊走邊修的過程中，要注意杜絕層出不窮的詐騙事件或弊案出現，對於新交易秩序的干擾。

毫無疑問的，疫情發生近兩年以來，生活中最明顯的變化，就是「人與人接觸」的頻率大幅降低，提升疫苗施打覆蓋率的同時，口罩與隔板也成了日常生活的基本配備，而「零接觸經濟」快速崛起，讓筆電與桌機廠商大發利市，電商業者躋身千金股，世界各地的人們，都在摸索著與疫苗對抗或共存的生活新方法。

我們也發現到，新的生活型態尚未具體成形之前，一些有心者提早嗅到了「另類商機」，詐騙手法更為豐富多元。日前金融評議新中心示警，國外出現了以交友為手段，誘導高齡者購買特殊或根本不存在的金融商品事件，提醒要重視疫情下的詐騙新亂象，台灣也常見以LINE、FB等社群平台為媒介，從事網路詐騙行為。此一情況，疫情發生以來層出不窮，尤其股市指數處於高檔位置，看準人們對於從資本市場獲利的期待，以推薦飆股入手進行的詐騙行為，僅正式陳情案件單季就多達三位數以上，並呈指數遞增方式上揚，似也是對目前的管理方式的一大諷刺。

詐騙正從投資領域向外擴散。新標的之一的運動彩券，從投資教學、賽事分析開始吸引彩迷，再以保證賺錢、高報酬高中獎等話術進行詐騙，運彩公司罕見的對此現象予以澄清，足見情況之嚴重；剛過去的雙11消費熱潮，同樣成為詐騙的溫床，包括高雄與台中警方均表示，詐騙集團搭上熱門話題製作「一頁式」廣告，搭配售價低於市場行情、限時搶購等策略吸引客戶，還附上反詐騙專線字樣降低戒心。許多民眾收到包裹才發現，商品竟是「圖文不符」的廉價品，此時賣家早以不知去向，求償無門。

面對著持續增加、花樣百出的詐騙手法，政府講究依法行政，因此盡快翻修法令，提供如科技偵查法等法源依據，確實有其必要性，但坦言之，對於處理目前我們面對的詐騙案件急遽攀升的現況，恐怕是緩不濟急，包括政府機關一再提到，要加強民眾的反詐騙教育等作法，也很難收立竿見影的效果。對抗詐騙集團和對抗病毒一樣，要打的都是一場漫長的戰役，我們也提供以下的建議，作為避免詐騙事件持續惡化的參考：

首先是讓交易過程中的各個環節，都要提升防詐騙的意識。尤其是各社群和或便利商店，他們提供交易訊息或取貨服務，希望極大化自己的獲利的同時，也竭盡所能的避開責任。例如有社群媒體自我宣傳時，特別強調絕對不會提供政府資訊，超商對於取貨付款後的商品「名不符實」，甚至提前在收據上印好說明，表示不接受退貨或退費的處理態度。如此一來，詐騙集團運作上自然更為放心大膽。

我們必須要讓這些出現詐騙事件的關鍵節點，同樣要盡到社會責任。例如，超商在容易出現交易糾紛的特定期間，可以主動告知消費者或在明顯處貼示警語，提醒民眾注意，也可彙整經常出現問題的交易對象等資訊，提供給政府機關參考，而非僅是一賺取豐厚手續利潤的代轉機構而已。

其次是政府功能的強化，把態度拿出來，比完備的法律制度更顯重要。目前對於網路詐騙的立法還在進行中，但如果一切都要等到法規完備，才開始行動，屆時台灣社會的詐騙風氣，恐已一發不可收拾，更何況部分社群平台，一再以隱私權為理由，對立法內容指指點點，相當程度延緩了立法的進度。

政府在這類事件的處理上，應該更為積極。處理上，既可以先加強對合格電商的宣揚與鼓勵，指引民眾一條趨吉避凶之道，也可以道德勸說社群媒體，主動避開有問題的業者。事實上，國外對此不乏先例，如谷歌處理偽造蘋果技術支援問題，臉書與亞馬遜一起揪出購物假資訊等，均為自發性的作為，政府有必要在後面推一把，讓反詐騙成為全民共識，才能遏止詐騙集團的氣焰，還給民眾一個疫情生活的安全交易環境。