冤枉高嘉瑜了，原以為是她個人感情世界的事，然而連日來隨著事件不斷擴大，周邊關係人一一浮出，這才發現整體事件並不單純，原來民進黨公職人員背後都有網軍在操控，誰不聽話就會慘遭修理，高嘉瑜只是冰山一角。雖然自己當了犧牲品，卻抖落出民進黨網軍內部的眉眉角角，檢警單位迅雷不及掩耳將林秉樞收押，原來是怕民進黨內部那些見不得人的事全數曝光。

民進黨很早就開始豢養網軍，2018年楊蕙如抹黑大阪辦事處蘇啟誠建立奇功，之後網軍勢力擴張，不僅對外，連自家人不同派系也當成沙包，賴清德都差點跪地求饒；2020年農委會編列1450萬元養四名小編，自此網軍有了正式稱號，就叫｢1450｣，其他部會也蕭規曹隨，成立自己的文宣打擊部隊。

民進黨喜歡年輕、耐操、衝動、能寫兩字、會帶風向的寫手，基進黨是其最佳吸收對象。然而請神容易送神難，網軍氣勢養成之後是否還受中央廚房控制？那可不一定，原來的豢養人也可能遭到反噬。

高嘉瑜事件鬧大了，台灣還是美國認為的民主國家？歐洲7國議員還會來台觀摩學習？前副總統呂秀蓮都強力譴責，加害者網軍惡棍，是綠營網軍部隊，希望執政的民進黨，對網軍部隊應該有一套自律自清的管制辦法，負責任地向社會交代。

｢成也蕭何、敗也蕭何｣，民進黨再任由網軍猖狂下去，早晚變成怪獸｢哥吉拉｣。

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