英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）在12月1日，於美國加州《財星雜誌》腦力激盪科技會議發表演說時脫口表示：「台灣不是一個穩定的地方」，他的理由是，北京一週派出了27架軍機進入台灣防空識別區，「這讓你覺得比較放心？或比較不放心？」

基辛格除了是一位典型的科技人、史丹福傑出校友外，另也因自身的虔誠信仰，而與妻子長年贊助救災醫療、基督教會辦學，並於2018年被 Money, Inc 雜誌，評為舉世最慷慨的億萬富翁之一。從這位幾無爭議與負評的基辛格口中直陳：「台灣不是一個穩定的地方」，不知蔡政府與網軍頭子們做何感想？

如果，依基辛格的觀察與認知，之所以斷言「台灣不是一個穩定的地方」，主係與「共機擾台」有關，則按另一位富豪——美國前總統川普，於近日接受英國脫歐派代表人物法拉吉（Nigel P. Farage）在《GB News》所做專訪時的最新談話：「（我當總統時）中國軍機根本沒飛過台灣，（台灣）這個詞甚至沒被頻繁提到過，我當總統的時候，根本沒發生（台海關係緊張）這等事」，那麼，自川普於今年1月20日卸任後，台灣怎麼就在5月1日的《經濟學人》封面報導上，被瞬間警示為「全世界上最危險的地方」？又何以演變成基辛格於日昨直指之「不是一個穩定的地方」？

成長過程中，曾於紐約軍事學院求學五年的川普，當他以近乎明示的方式公開警告：在2022年北京冬奧結束後，「屆時台海很可能會有事端發生」！無論川普的推斷，是植基於「美國國力正處在史上最低谷」，亦或是參照今年4月29日，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）對聯邦參議院軍事委員會的證詞：「台灣政府正痛苦的意識到，守護友善而成功的民主體制，並非其他各國的重要利益，台灣官員只能轉而強調島上的半導體產業，對全球供應鏈的重要性」，都說明了自從拜登政府上台後，美中關係一直趨於緊張的局勢，而美國的表態，除使台灣跟中國的關係更加分離，亦導致中國四處威脅美國的利益。

如此，對應英特爾（Intel）基辛格執行長疾聲呼籲：白宮在扶植半導體業國策上，應投資美國廠商，如美光、德州儀器以及英特爾等，而非台積電與三星等亞洲對手時，我們曾經幸福高唱的「這是我溫暖的家，我住在這裡」，是否真將跳針變奏為「無言的結局」！

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