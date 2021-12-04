台灣有一個很奇怪的現象，用聖人的標準要求在野黨，用賤人的標準縱容執政黨。

過去台灣的民主運動要求「黨、政、軍」退出媒體，是因為媒體本應制衡權力，而在威權時期，主流媒體是由權力所控制，下焉者沆瀣一氣，上焉者也只能在夾縫中求生存。

現在民主化了，情形卻是反過來「媒體進入黨政軍」，綠媒不但公然指派民進黨的不分區名單，還可以在執政黨內成立自己的派系，搜括政府標案的資源。但不論是前者或後者，當「黨政軍」與「媒體」因利益而掛勾，就代表媒體非但不是制衡政府的「第四權」，反而是執政者的幫兇與爪牙。

據媒體報導，NCC以趙少康「政媒兩棲」為由，延宕TVBS的期中評鑑過關，請問趙少康「政」在那裡，他有領國家一塊錢的薪水嗎，有任何的公權力嗎？

在野黨是要制衡政府，媒體也是要制衡政府，沒有權力的在野黨跟媒體之間，其實沒有倫理上的衝突，更何況趙少康也沒有國民黨的黨職；而真正有道德矛盾的民進黨與綠媒之間，這些高唱「政媒兩棲」的人士反而一起瞎了，原因很簡單，他們自己就是民進黨「新威權體制」的一部分。

想像當年《自由中國》的主編雷震要組黨，被蔣介石以「政媒兩棲」抓起來；今天的NCC清算趙少康，歷史的荒謬，真的可以讓人笑出眼淚。

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