如果不是因為民進黨當紅立委高嘉瑜，被她的恐怖情人林秉樞長期虐待、禁錮、勒索事情爆發，民進黨內部的腐爛程度恐怕還不會那麼早爆光。

幾位良知未泯的民進黨創黨元老，先後勇敢地站出來指責當今民進黨的幾個當權派，已經忘了創黨的初衷，只會割稻子尾，從未為台灣民主做過任何貢獻；一旦掌權成功後，其腐敗的程度與速度，已經遠遠超越了國民黨。如今這些良知尚存的大老，一個個宣布退黨，他們羞於與這些心中只有權力，不再有人民的當權派為伍。

可惜言者諄諄、聽者藐藐，他們所發出的批判，並未讓當權派有所警惕，也未能喚醒親綠民眾的道德與良知，依然一如既往地挺民進黨、支持蔡英文，相信他們喊出的「抗中保台」是為了台灣的將來；而國民黨的抗爭，只是為了干擾蔡政府執政，輸了政權心有不甘罷了。

自從蔡英文擔任黨主席之後，民進黨完全背離了「民主進步」路線，各派系各立山頭分崩，英系、謝系、蘇系、正國會、新潮流、海派……等，平日忙著搶職務、搶資源、搶樁腳，只有到選舉時才會團結一致，打擊共同敵人。他們深知，只有勝選，才能保證各個派系雨露均霑。

而各個派系為了壯大自己，紛紛往學校、社會、P TT、網路上去搶人，口才好有戰鬥力的深綠挺獨網紅，自然是他們積極爭取的對象。然而，這些平日在網路上霸凌、在學運中出風頭的覺青們，私德、修養、品行多少都有些問題，有些人甚至是前科累累；但是只要能為我所用，這些人的品德、修養從來不是他們在意的問題。

從太陽花開始，幾個敢衝敢搶的貨色，自然是各派系爭相搶奪的對象。蔡政府用公帑豢養了大批網軍，對於打擊異己，居功甚偉。幾個在太陽花暴動中展露頭角的人物，事後都證實他們的私德有問題，從性騷擾、挪用公款、仗勢欺人、賣淫、造謠等，全都不缺席。

自從楊蕙如領頭的綠網軍崛起，林秉樞、李伯璋等人也靠著在網路上造謠、帶風向賺取外快，甚至可以根據金主的要求，對某人展開全面網路抹黑、潑糞、造謠，讓對方百口莫辯，甚至走向自殺一途。

這些網軍靠著結識政治權貴，到處招搖撞騙，被害者畏於他們的後台大老闆，不得不讓他們予取予求。現在這些網軍甚至成為同黨操戈的職業打手，專門從事造謠抹黑。

民進黨豢養了這些沒有道德、沒有廉恥的網軍，猶如養虎為患，終於反噬了自己，高嘉瑜事件只不過是冰山一角。不知此事能否讓民進黨覺醒，從此停止與網軍這群惡魔打交道，走回政治正軌，找回創黨初衷？繼續沉迷於利用網軍的暗黑力量來打擊異己，猶如吸毒一般，只會讓這個黨不斷沉淪，直至無法自拔，終遭覺醒的選民唾棄。(作者為自由撰稿人)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※