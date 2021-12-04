針對前總統馬英九於4日上午，在新北市瑞芳火車站前宣講「重啟核四公投」時所表示的：「日本311事件無人死於核污染」，立委賴品妤將之連珠噴沫痛斥為：「過氣政客毫無良心，不要昧著良心再說這麼多謊話；感到十分憤怒、騷擾我們在地鄉親、欺騙台灣大眾…」，如此種種，已不是言論自由，而是借端抓狂、撒潑。

民進黨蔡英文主席兼總統甫於11月29日在其臉書強調：「距離公投越來越近，大家持續用各種方式討論公投，不論大家的立場是什麼，只要是針對事實的討論，對台灣民主都是好的發展，不過，卻看到有人為了辯護核四，用言語攻擊與自己不同意見的人」、「我要再次強調，恐嚇、攻擊並無法說服任何人，對民主辯論更是最壞的示範。」賴品妤是民進黨黨員，她敢公然違抗擁有絕對提名權的主席之命，是準備放棄參選2024立委？

「日本311事件無人死於核污染」之說，是個無可大放厥詞的科學與醫學問題。自國立台北大學法律系進修學士班畢業的賴品妤應該學過，除非她能提出明確事證，推翻截至目前為止的科學與醫學發現，那麼，任她噴乾口水、喊破喉嚨，也只不過就是個「叉腰罵街」的「民主辯論最壞示範」。

福島第一核電廠首座機組自1971年開始運轉，核四則始建於1999年3月17日，兩者相差幾近30年。2011年3月11日福島雖不幸受地震、洪水影響，但直至2018年9月6日，日本甫首次公開證實，福島核電站洩漏事故中的一名工人（非民眾），在事後因為患有肺癌而死亡。對此，賴品妤究竟是知道？還是不知道？而當她寫下：「你（馬英九）怎麼忍心，置北台灣上千萬居民於無家可歸的風險之中？」時，又算不算蔡英文公開警告的「恐嚇無法說服任何人」？

當一介法律人無法以理服人」，且或徹底忘卻「法律是理性言說的結果」、「一種規範性的真實或可接受的陳述」，則此類忘本的立法委員，其立法、質詢之品質猶可信否？

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