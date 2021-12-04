拜登任內首次全球民主峰會下周即將登場，獲邀出席的民進黨政府喜不自禁。總統府發言人借機鼓吹台美之間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係，陸委會則聲稱「這是台灣受到國際社會高度肯定的印證」。然而，早已墮落為獨裁退步黨的民進黨，參加民主峰會本身就是對民主的巨大諷刺。更不用說美國自己的民主也是千瘡百孔。台美簡直是民主的難兄難弟。

早在去年年底，香港《亞洲周刊》就曾刊登蔡英文身著龍袍的封面照，揭露台灣「民選獨裁」的黑幕。心虛的民進黨文宣系統除了抹紅《亞洲周刊》，對報導中列舉的「假民主，真獨裁」的斑斑劣跡不置可否。這是因為自從2016年民進黨再次上台以來，特別是2020年全面執政之後獨斷專行，台灣民主名存實亡。

操弄轉型正義清算國民黨、羅織罪名關閉中天新聞台、強渡關山開放萊豬進口……，民進黨近年來的「民主獨裁」堪稱罄竹難書。今年5月以來一度重創台灣的疫苗之亂更是暴露了口口聲聲「愛台灣」的民進黨，終究愛的只是一己一黨之私，根本不顧台灣人民的死活。

本土疫情爆發之初，由於執政者好大喜功，麻痺大意，整個台灣猝不及防，疫苗奇缺。在美日捐贈疫苗杯水車薪，台產疫苗緩不濟急的情況下，引進得到世衛組織背書的大陸疫苗顯然是當務之急。但民進黨一切以政治掛帥，即使民調顯示多數台灣民眾並不排斥大陸疫苗，當局仍然固執己見。甚至連民間人士採購大陸參與研發的BNT疫苗，民進黨一度也是嚴防死守。

隨後當局又不顧科學與民意，全力護航本土的高端疫苗，結果不僅多次被爆出不良反應，而且得不到國際認證，對於要出國的民眾而言，相當於白打。當局防疫明明漏洞百出，導致民怨沸騰，陳時中等官員卻依然穩坐釣魚台。相反地，被台灣視為「專制」的大陸在問責起防疫失職的官員時卻是雷厲風行。

不過，鑒於民進黨是「獨裁退步黨」，蔡英文是「民選獨裁者」，一切也就不足為奇了。據民進黨全代會通過的《2022縣市長提名特別條例》，六都市長候選人不辦初選，而由蔡英文依徵召辦法提名，經中執會通過後徵召。換言之，基本上就是蔡英文一個人說了算。看來，民進黨連黨內民主遮羞布都不要了。無怪乎連親綠人士都哀歎，黨內民主在全體黨代表見證下，宣布走入歷史，這是民進黨的「黨恥」。

民進黨開台灣民主的倒車，美國民主也是岌岌可危。金錢選舉、極化政治、社會分裂等美式民主的弊病舉世皆知，如今連美國人對本國民主的信心都開始動搖。根據哈佛大學公布的最新民調，認為美國仍然是「健康的民主國家」的年輕受訪者只有7%，高達52%的美國年輕人逐漸對美國民主政治失去信心，其中更有13%的受訪者直言美國是「失敗的民主國家」。美國與其大張旗鼓召集民主峰會黨同伐異，不如首先傾聽本國年輕人的聲音，對美式民主興利去弊。

總之，一個自詡「民主優等生」，另一個標榜「民主陣營的領袖」，實則民主的難兄難弟，真正的共同語言只有「反中」。民主峰會能開出什麼成果，也就可想而知了。