再過兩周四大公投就要投票了，蔡政府不但祭出所有行政資源，鋪天蓋地洗腦人民「四個不同意」，蔡英文總統甚至強調三接並未蓋在藻礁上、賴清德副總統則公開說萊克多巴胺不是偽禁藥，當總統與副總統都公然說謊，這政府還值得信賴嗎？

三接爭議如果真如蔡總統所說，並未蓋在藻礁上，難道三接棧橋蓋在空中？果真如此，環保團體真是無理取鬧，12月18日的公投根本沒意義了；同理，萊克多巴胺如果真如賴副總統所說不是禁藥，把萊克多巴胺列為禁藥的農委會，應公開向全國農民道歉，鼓勵大家多用萊克多巴胺，更不需要公投了。

公投是全民公決，直接民意決定國家重要政策。如果重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選及珍愛藻礁等四項公投案都過關，對蔡政府威信是一大打擊，等於死當施政成績。

身為執政黨，總統與副總統卯足勁為政策辯護，可以理解；但是當正、副總統竟昧著良知公然說謊，就令人匪夷所思了。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政就痛批蔡總統如果不是睜眼說瞎話，就是昏庸無知，根本是國家元首公然散布假消息。賴清德跟蔡總統一樣放假消息，說萊克多巴胺不是偽禁藥，等同呼應農委會主委陳吉仲說法，萊克多巴胺可當作豬的保健食品。

全世界任何一個民主國家，政治人物如果公然說謊被抓包，輕者道歉，重則下台。台灣民主政治十分奇特，在意識形態作祟下，正副總統明明公然說謊，且一反過去自己的主張，卻臉不紅氣不喘；而綠營支持者可以毫不遲疑地接受，黑的白的隨他說，甚至說服自己力挺到底，這是台灣民主政治的悲哀。人民能否覺醒，只有靜待公投結果。