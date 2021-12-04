11月22日瑞典的跨政府組織「國際民主與選舉協助研究所IDEA」公告，美國首次被列入「倒退民主國家」的年度名單，全球目前有超過四分之一的人生活在倒退的民主中，包括台灣。有人說這篇報告發表在「世界民主峰會」前夕主要是正告美國，對台灣而言只不過是飯店的「morning call」聽聽鈴聲就好，這種謬論可以休矣，執政者且不可裝睡。

就在這段時間爆發了兩個給台灣民主打臉的大新聞事件「論文門案」和「高嘉瑜家暴案」。前一個事件由來已久，但在英國ICO發布裁決的消息傳到台灣後，突然11月29日此項搜尋暴衝，蓋過一切。後一個是突發事件，11月30日爆發，壓倒了其他，當然也壓倒了前一個，有人說這是政府利用網軍故意湮滅第一個事件的影響力，這是應該另文討論的第二類民主退化問題。

民主是人類的一種社會行為，是一個湧現過程，根據杭廷頓的理論，人類民主大約經歷了三次波動：第一次民主化是長波，從美國革命到二次大戰前，大約歷時一百多年，第二次民主化是短波，始於第二次世界大戰，大約歷時20多年，第三波民主化也是短波，始於1974年終於1992年。目前是「第三波後的退潮」特殊時期。有學者認為這個時期的出現與某些特定的人物執政有關，瑞典的IDEA報告劍指川普，2016年他成為美國總統後，倒行逆施掀起民主逆流。

在這一波全球民主退潮中，有關台灣民主逆流的事件絕不止上面兩項，只是在新聞後浪推前浪的過程中逐漸淡忘。民主倒退正是這些負面事件的累進過程，現在擇其重要者羅列如下。

第一，2018年《天下》雜誌652期封面故事「用錢買的台式民主」。文章批評「有錢才能參選，造成金權世襲，華人世界唯一民主國家，為何民主倒退？」不久前對岸揭露的政治獻金台資企業，是台灣選舉結果與金主結構的非民主映射關係，這是一個有待觀察的有震撼力的未爆彈。

第二，2020年11月18日民進黨當局的國家通訊傳播委員會（NCC）駁回立場偏藍的中天新聞換照申請，致使中天電視新聞台自2020年12月12日零時起停播，島內一致默哀「台灣民主最黑暗的一天」。

第三，美國AIT前主席卜睿哲2021年4月在專訪中表示憂心台灣民主倒退現象，他觀察到台灣民眾對代議制度的不信任，民粹主義抬頭。

第四，以疫情大流行為煙幕「專制風起雲湧，順者昌逆者亡」。2020年8月彰化縣衛生局主動採檢無症狀居家檢疫者意外發現一名確診個案，衛福部惱羞成怒，如臨大敵啟動政風單位介入調查。更諷刺的是「中央流行疫情指揮中心」副組長王必勝為效忠上級，發文譴責「逆時中」亂象。可惜王某的超前效忠部署對他滯後的緋聞爆發並無顯著的救火效果。

對每個個體而言怎樣感受「民主倒退」呢？與氣象學的「名義溫度」和「體感溫度」的區別相仿，名義溫度是指溫度計距地面2公尺所量測的大氣溫度。體感溫度則是人體對於氣溫的感受。IDEA的報告相當於名義氣溫，是指全球的民主環境，甚麼是台灣平民百姓的「民主體感」溫度呢？你可以自己試驗。請找5個好朋友請他們選擇回答：一、不對政治發表意見，更不對執政黨及其領袖有任何非議；二、路見不平一聲吼，該出口哇就出口。最後你會發現，在台灣路見不平敢唱好漢歌的人已經越來越少，台灣雖有自由但已在民進黨執政下民主程度大大倒退，悲哉台灣！ （作者為陸委會前諮詢委員）