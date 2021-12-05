我和人說起做原子彈時，總喜歡比喻說成做菜。一開始，無論是從食譜開始學，或別人手把手地教，或自己從頭摸索，剛做出來的料理很難色香味俱全，甚至具備色香味中的一項就算有小成了。但主廚終究得脫離食譜或師父的教導，終得自己站在炒鍋或燉鍋前面，面對烈火或文火，把食材和配料，準確而及時地下鍋翻炒或燜煮，烹煮出客人所要的菜餚。要好吃呀，否則客人會翻桌幹罵而去。

每一個主菜，都是慢慢磨出來的人物。在民國50年代，台灣那有什麼造原子彈的專家，也沒有造飛彈的專家。幾十年過去了，中科院現在就有許多這方面真正的專家。做原子彈的不敢說，因為這事早已經停下了。

造飛彈的專家，絕不含糊地在世界上可享第一流地位，許多或許就住在佳安村。他們不必像錢學森那樣有名，但在他們通力合作下的產品，肯定不會浪得虛名。像前些時某某軍艦，被某某士官，按下某某不該按的按紐，一個名叫「熊山」（雄風三型的諧音）的飛彈，未經瞄準而盲目飛出，飛了好幾十公里，竟在茫茫大海中，不可置信地找到一條小漁船，去完成它被中科院無名的專家們，早已設計定了的任務──直接命中。

中科院這方面的故事太多，是科技生產力不斷提升的動人故事，應該多聽聽無名專家們怎麼述說。至於科技生產力發展到一定水平，科技生產的組織關係必需調整，否則一定妨礙和制約科技生產力的進一步提升一點；自民國53年到73年，這20年裡中科院院內組織調整的概述如下：

國防部有國防部的組織系統，下屬各個單位，無論各軍種或後勤支援部門，都有各自的組織系統表，術語稱編製表或簡稱編製。編製最重要有兩點，一為人員數，術語是員額；另一為編階，即各員額階級的編配。譬如一個陸軍的步兵班，班長1名，編階為上士；副班長1名，編階為中士；其餘為下士以下、上等兵、二等兵的列兵10員，故一個步兵班的員額為12員，各員編階也大致規定了。

中科院在民國53年擬議成立之初，其編製為軍官1000員，士官100員，員額共約1100員。其中院長1名，副院長2名，下設3個研究所即核能（第一）研究所，火箭（第二）研究所，電子（第三）研究所，及院部的計畫處，行政處，設施供應處，主計室，安全室共8個一級單位。

院長、副院長都中將編階，一級單位主管如所長等皆少將編階，剩餘的989員軍官，則大致按照一個軍種的參謀部門編制，上校約為5～10%編列，亦即這989名軍官的上校編額，不到50人。而各研究所下轄單位研究組稱二級單位，各所僅編配3個組。如第三所的三個組為第一組（通信組），第二組（微波組）及第三組（控制組），我就在第三所第三組工作。

我最先引進了類比摹擬計算機，從事研製工作中的摹擬設計。當時三所通信組劉發奎（海官39年班） 和控制組韓光渭（海機校44年班） 、和我（海官46年班），正發起研製制海攻艦飛彈。議定韓光渭負責技術層面，其他如各國類同資料的蒐集，向上級簡報爭取立案等，由劉發奎及我負責。

因控制組亦正進行火蜂計畫中，韓光渭乃建議將這擬議中的計畫取名為雄蜂計畫（後雄蜂更名為雄風，這是雄風計畫的最早源起。但這時核研所的桃園計畫正崛起中，它可是那時全院最主要的核武計畫。

第二所所長程嘉垕先生正好退休，唐君鉑院長乃調計畫處劉元發處長任二所所長，計畫處長則調第三所宋玉副所長接充，同時請宋玉調任合適同仁到計畫處，主掌桃園計畫之管理聯繫及協調事宜，我於是被邀請到了計畫處；在院部及國防部之間，為核武的研製跑腿。我本來分派的任務是核磁測驗，這新的計畫處工作，也算能挨上一點邊吧。

隨著桃園計畫工作的開展，全院各單位尤其各研究所的人力需求，都大幅度增加中，中科院的編制，根本無法適任實際需求。一是員額不足，二是編階不當，三是許多必需人力如科研輔助類或技術製造類員工，在編製表中根本無此類別等。

我在得到上級的默許後，無數次前往拜見國防部部長辦公室承辦負責人魯恩遠先生，他是一位極有見地，且能虛心聆聽意見的陸軍上校組長；後來聽說他晉陞為陸軍中將砲兵司令。經過往返的簽呈協商，幾年以後，中科院的編制得到大幅的修訂及擴展，大要是：

一、軍官員額全部可以軍官或文官通用，亦即可以由文官當家主持任何計畫。

二、989個（1000個員額減去11位一級單位的將官編階）軍、文官編階中，30%以上改為上校（簡任）編階。亦即中科院上校編階由原來不足50人，擴增至330人以上。

三、文官員額仍然不足，額外增加200員派用文官員額（派用文官，即不需經過考試院銓敘考試的文官），也是30%以上為簡任，亦即60名以上為簡任官。以上文官或派用文官，屆齡退休時，都得享公務人員退休待遇。

四、中科院內所有二級單位，授權由中科院自行發布生效。但各二級主管，不得另發主管官加給。民國53年時，3個研究所的研究組加起來不過9個，但到73年時，各個所的研究組加起來，有100個以上，還有約20多個不同的工廠。這些研究組和工廠，大概都是經過我蓋章同意才成立。每個蓋章的後面，都有一再的協商和瞭解溝通。

五、科技研究輔助人力如圖書管理、資料管理等，以及技術製造等，皆授權中科院在預算範圍內自行發布。故中科院多了一套技術員編制和聘僱人員編制。這些不同的編制表加在一起，使早期中科院的發展，得有相當的轉圜餘地。

六、但是隨著高科技人員的一再增加，尤其科技服役軍官的轉任實施後，中科院的編制，再也容不下由國內或國外迅速增加的人潮。再向國防部要軍官或文官員額，已不太可能了。

這時我用摹擬的概念，提出「比照文官」一詞，經國防部同意後，在中科院實施。所謂比照文官，就是一切任官程序，都照著文官的程序辦理，所有的待遇或加給也和文官一樣，唯一不同的是，沒有占到文官職缺，屆齡退休時，沒有公務人員退休俸，但有勞保。

我常覺得對不起這些優秀的同仁。我和苑秀麟等常縱恿唐君鉑院長，另覓地點成立較獨立於國防部之外的精密製造公司。亦即接受中科院全盤技術移轉的科技公司，不僅承接中科院的業務，也可承接國內國外的訂單。

在民國73年，唐院長退休前約3個月，曾約見我和設施供應處丁秉傑處長，交待丁處長徵購關西現渴望園區土地200公頃，以備設立技術移轉新園區使用。唐院長無預警的退休，由郝柏村總長兼任院長，再由代院長黃孝宗帶頭，加強天弓計畫等的發展，這籌設技術移轉新園區一事，當然告終，是很可惜的一件事。否則，台灣就不僅是台積電和鴻海公司為人熟知了。

（朱偉岳為前中科院第二所資深研究員，本文為龍潭區佳安里里長羅濟巧訪談朱偉岳之紀錄）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】