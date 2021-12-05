1949年9月初，筆者尚是17歲的懵懂少年，目睹先父劉展文被「洪都支隊」殘殺，驚駭悲慟至心神喪失，10天後，「武夷支隊」又來抓兵拉伕，搜刮糧食。筆者被抓著了，在槍兵的威脅下，茫然的跟著槍兵走，同一批被抓的人約300位，其中有我4位堂叔，在我曾經就讀的水口中學集結，幾天後的半夜，被趕上「興華客運」車到了湯坑，再走路到揭陽地區，編成「新兵大隊」3個中隊，每個中隊約100人，下分3個區隊，中隊長、指導員、各區隊長是穿制服的軍官，在學校中集結，有簡單的三餐供應，白天在操場集合排隊走路，有時由指導員教唱歌，夜晚在教室地面鋪上稻草和衣而臥。

門前有穿制服的士兵看守，逃走被抓回來的人當眾摳打，用槍托打和扁擔砍，十分殘忍，以警傚尤。隨著撤退的部隊，離開揭陽、潮州往汕頭移動的情形是，一批人穿著各形各色的衣服，腰間帶著自用的碗筷，肩揹著米袋條，由老兵押著，沿途走走停停到汕頭，關在碼頭上暗無天日的倉庫裡，幾天後上船出海，據說原先準備開往舟山群島，在海上「漫遊7天6夜」之後，到達金門島。

筆者由廣東汕頭乘船出海後，因為暈船，一出海 就不知日夜的躺在底艙鐵板上。船艙的角落、周邊，都是便溺和嘔吐穢物。艙內空氣污濁，人擠著人，簡直無法動彈。據說在海上過了7天，傍晚到達一個沙灘登岸。隨著眾人下了船，在沙灘上休息。炊事人員快速的煮了一鍋稀飯，每人分得一碗。那真是記憶中很難忘記的一頓晚餐。

在船上因為暈船，躺在底艙鐵板上無法動彈，不知日夜，完全未進飯食，僅由同行的堂叔給點飲水，身體疲乏不堪，寸步難行，吃完那碗稀飯，才能勉強的可以和大家一起走路。途中休息時，很多人到路旁邊田地中拔蕃薯吃。有個同鄉好心的給了我一顆，沒有水可以洗，擦掉泥土就吃，真好吃！

天黑後抵達一個小村莊，在民房旁邊和衣躺下，不知道自己身在何處。睡夢中忽然聽到槍聲大作，有人說打仗了。但是戰場似乎離得很遠，用不著擔心，實在太困乏了，照睡不誤。第二天，空中可以看到飛機，區隊長命各班長送來軍服，要我們脫掉從家裡穿著來的衣服，換穿軍服。我們這批同鄉就被編入部隊，番號為陸軍第14師第41團。以前的臨時編組第1、2、3中隊，依次編入第1、2、3營。我被編入第2營第4連。

我的團長廖先鴻抓我當兵，到達金門古寧頭戰場，團長通訊失聯，41團被列為預備隊，未與解放軍正面作戰，全團躲過劫難。第二天，41團攻擊南山，第2營被列為預備隊，又未與解放軍正面作戰，第三天，戰爭結束，立刻由班長帶領清理戰場，只見到遍野的屍體，就地草草掩埋了事。那年我才17歲，一個月前，父親才被軍紀敗壞的部隊殘殺，心中的悲痛猶存，驚駭的程度，實在難以用文字表達。後來才知道穿上軍服那天，就是10月25日金門古寧頭大捷的一天。

（「洪都支隊」是118師代號，「武夷支隊」是14師代號。當年14師41團及42團，10月24日下午抵達金門島時，古寧頭戰爭尚未發生，25日凌晨爆發戰爭，41團及42團立即參加作戰，14師40團後績抵達金門島時，戰鬥已經激烈展開。）

古寧頭戰爭結束後，廖先鴻團長就調職了，他是影響我一生的關鍵入物，但我從來役有見過廖先鴻團長的面，連姓名都是近年為了寫作查資料才知道的。

古寧頭戰爭後在金門的一段日子，白天構築碉堡和戰壕，晚上還要站兩個小時的衛兵，非常辛苦。生活上以連為單位，只見到過連長文啟祥，排長姓名不記得了。沒有見到過其他高階官員。後來部隊移防調到小金門島，海防碉堡做好之後，生活上較有規律，全團集合時，才見到團長甘慕良，廣東五華人，用客家話訓示我們安心在部隊當兵，要比「賣豬仔」好得多，其他的話說了什麼？完全不記得了，唯有這個「賣豬仔」牢記在腦海中。後來全師集合時，才知道全師士兵絕大部分是廣東人，3個團都有「新兵大隊」。

依據當年師長羅錫疇將軍的回憶錄《烽火萬里浮生夢》敘述：14師新「徵集3000新兵」尚未曾訓練，就參加金門古寧頭戰爭，而且全師的武器，只要1500人就拿光了。至於如何「徵集3000新兵」，沒有說明。

胡璉自撰文中有一則小故事：「…是年6月底，12兵團侷處於廣昌、石城間，我僅有黃金十條，乃召集軍、師長面分之，各得其一，其餘3條送眷屬到廈門，再轉台灣。」看到這裡，筆者突然想起《水滸傳》宋江在忠義堂上和眾頭領分金秤銀的故事。那十條黃金是怎樣得來的呢？

羅錫疇將軍得到了金條才能舉家遷台，才能有後來的「法務部長羅瑩雪」。強行徵集3000新兵，即破壞了3000家庭，己所不欲，勿施於人！羅錫疇退休舉家搬遷到馬祖後，有何感想？！

筆者現年89歲，先父被國軍殘殺，自己卻在國軍賣命，深感愧對先父在天之靈。回憶1949年9月，國軍抓我當兵時，我的母親懷胎十月即將臨盆，她的丈夫才被國軍殘殺，跪到地上乞求軍隊留下她的長子而不得，悲傷過度導致嬰兒胎死腹中，午夜夢迴思念及此，再難安眠。1992年辭去公職返鄉探親，同胞弟弟向我傾訴：「爸爸被國民黨軍隊殺害，幼年生活潦倒，長大後又因哥哥在國民黨軍隊，不能參加共產黨，就業困難…」。聽到後只能感到辛酸，無言以對。

《三立新聞網》2018年12月13日「我爸只是碎念一下，國民黨軍卻槍殺他」，識者以時代悲劇作解釋，勸告筆者放下它！是的，早就應該放下它了！即使政府道歉賠償，對先父已經沒有什麼正義可言了。對於受害者家屬來說，更是沒有什麼公道可言。

「二二八事件」也是時代悲劇呀！何況國家已經正式道歉和賠償，為何仍舊沒完沒了，還要設置促進轉型正義委員會，還要追究「二二八事件」元凶？胡璉兵團帶著違法殘殺平民的罪惡，於1949年10月趕赴金門古寧頭作戰，挽救中華民國於危亡。1999年中華民國政府竟違憲特別訂立《國軍軍事勤務致人民傷亡損害補償條例》逃避責任，難道罪惡就能夠消聲匿跡嗎？這算是哪門子的政府？什麼樣的國家？今年是古寧頭戰役72周年，亦是先父劉展文受難72周年 ，歷經多年向政府陳情，未能替先父討回公道，倍感悲傷。

感謝蒼天的眷顧，耆老之年還能夠撰寫文章。承蒙在金門出生，飽受砲火洗禮的蔡榮根博士著作《狼煙末燼》介紹〈滄海一粟 老兵劉錫輝的故事〉，筆者非常感謝蔡榮根博士的功在國家慰勉，但要悲嘆不知道功在那個國家？

中華民國頒發的陸海空軍褒狀和雲麾勳章，面對被國軍殘殺的先父在天之靈，已失去榮宗耀祖的象徵意義，反而無異是增添愧疚的鞭笞！期待執政者將心比心；期待台灣最美麗的風景會出現。不信公理喚不醒，莫讓正義燒成灰！

（作者為國軍退役上校）

【本系列完】