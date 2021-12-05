趕在11月25日的感恩節之前，新任的德國總理終於確定，由社會民主黨的蕭茲出任，並與綠黨和自由民主黨，共同組成聯合政府。梅克爾過渡政府的退位，對於德國和歐盟來說，都是一個時代的結束。

9月26日舉行的德國聯邦議院的選舉，決定總數735席國會議員的制度，基礎是單一選區兩票制，一票投給個人（相對多數決，多一票就當選），一票投給政黨（名單上面的政黨代表）。比較特別之處在於：按照得票率比例，分配得到的137席「增額席次」。由於社會民主黨的得票率25.7％（206席），高於梅克爾所屬的基民聯盟（24.1％，196席）。至於得票率也超過10％的另外三個政黨，分別是：左派的綠黨（14.8％，118席）、偏右的自由民主黨（11.5％，96席）、以及極右派的另類選擇黨（10.3％，83席）。

由於兩個大黨在政治上，能夠合縱連橫的選項組合，其實並不多。因此最後是以最少的政治代價（綠黨是副總理與外長，自民黨是財長），組成相對穩定的多數席次。再者，梅克爾所屬基民聯盟的長期執政，更是促成社會民主黨、綠黨、自由民主黨能夠在兩個月內，就成功組成聯合政府，確定由梅克爾政府的前財長與前副總理、社民黨的蕭茲出任總理，顯現出德國人民的政治智慧。

然而，如果無法在半年後，就能看出國家治理的初步績效，則危機將會成為聯合政府的夢魘。尤其是，如果法國總統馬克宏明年四月底能夠順利連任，屆時歐盟的領袖，恐怕將換人做。相對弱勢的蕭茲總理，勢必面臨更複雜的歐洲與全球之政經局勢。就此而言，新總理的三大課題包括：政策共識；意識型態；以及擱置爭議。

在政策共識方面，如何處理地球暖化和極端氣候的問題，是三個政黨最重要的共識。2021年國會大選前、百年一遇的洪災，執政聯盟的應對失策，從左派的綠黨、中間偏左的社會民主黨、到偏右的自由民主黨，正視德國民眾最關切的日常生活大事，無疑是爭議最小的政策共識。

意識型態方面，左派「綠色」與右派自由主義的衝突，難以避免，將直接反映在環境保育和經濟發展，乃至於更直接的能源政策。聯合政府可以「求同存異」，依據世界各國政府的共識，今年11月中下旬COP26在格拉斯哥舉行的全球氣候協定，直接落實成為共同追求的政策目標。此其中，包括：2030年不再使用煤電，再生能源的占比達到80％，電動車數量達到1,500萬輛，以及2045年達成「碳中和」的長遠目標。

在「擱置爭議」方面，三個政黨達成的社會政策措施，具有重要的意義。綠黨從「擁有」到「存有」（being）的思維，對於物質主義與消費者主義的批判，對照自由主義所認為，每個人生而沒有相同的能力和工作的意願，因而不贊成社會平等或結果平等。就此觀之，聯合政府的政治承諾，包括：最低工資的時薪，從10歐元提高到12歐元（社民黨最重要的政策主張之一），每年興建40萬戶的社會住宅，禁止墮胎，遵循政府舉債上限的憲政規範（自由民主黨的「小政府」政綱），以及移民可以申請德國公民的資格。一方面，顯現彼此現在都各退一步的合作意願；另一方面，卻也可能演變成為未來同床異夢的政治僵局。

更進而言之，展望未來的半年，德國新總理蕭茲必須正視的內憂與外患，不容小覷。

其一，雖然擁有五成七的穩定席次，聯合政府新手上路，需要磨合的時間，但時不我予。

其二，歐盟當局方面，雖然有德國籍的歐盟執委會主席馮德萊恩，但歐盟各國自顧不暇，離心離德，想要擺脫美國和北約影響的企圖心，都必須要有堅實的經濟做為後盾。

其三，新冠病毒和Omicron變種病毒的傳播感染，在凜烈冬季的大爆發，耶誕節之前的各種經濟活動，陷於進退維谷的停頓，一旦必須封城，將是難以想像的困境。

其四，北半球今年愈來愈長的嚴寒，意味著高度仰賴俄羅斯的天然氣，則因為德國-美國-俄羅斯的複雜關係，而暫時無解。2022年開春之後，經濟優先於再生能源，以及因為連續兩年受到疫情影響導致國家財政困窘，中小微型企業難以承受基本工資的調漲，政府無力提供更好的社會福利，都可能成為綠黨的副總理、自民黨的財長、甚至是主政的社民黨，彼此齟齬不快的源頭。

綜上所述，德國新總理蕭茲如果要延續社會民主黨「就業-經濟-福利」的光榮傳統，與綠黨的政策立場只有程度的差別，但其與自由民主黨的改善投資環境，創造就業機會的「減稅-經濟-就業」，在政治光譜上，就存在本質上的差異。做為歐洲最大的經濟體，2021年底新組成的德國政府，動見觀瞻。面對一年半以來，疫情的起伏不定和梅克爾時代的結束，走過歷史的轉折點，聯合執政的政治協議，只是第一步，未來發展仍須審慎靜觀其變。