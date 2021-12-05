｢思想決定行為，行為決定習慣，習慣決定性格｣，一個人的個性如此、一個政府的作為如此，最後性格決定了命運。

執政黨上台，個人的霸權心態影響了全黨的所作所為，整個國家被這個政黨控制，台灣已經變得毫無正義公理可言。空軍行政專機是為總統公務需要而派遣，民進黨官員卻把它當小黃，招之即來，有一就有二，上行下效居然變成習慣。

蔡英文8月曾搭空軍一號南下見三立電視台董座，這應該算是私人行程吧？蘇貞昌到台南進行公投宣講，也搭乘專機，既然搭了，有付費嗎？蔡英文面對媒體追問不回應；蘇貞昌則老實不客氣地說，因為他在執行公務，所以是「政府」付錢。

最近民進黨公投行程專機到處飛，行政官員也帶著跑，到處宣揚｢四個不同意｣，這是｢民意｣還是｢黨意｣？是｢公務｣還是｢黨務｣？逼急了，總統府回答說，處理標準完全比照馬英九；馬英九立刻頂回去，「以前我是坐過專機，不同的是他跑黨務行程全由黨部付錢。｣

還真有出息，英皇時代都快結束了，凡事都還推到馬英九身上，怎麼不推到陳水扁那裡呢？陳致中娶媳婦還真的搭乘公軍一號哩！｢公器黨用｣是民進黨專用，用起來臉不紅氣不喘，還敢罵人袂見笑，到底誰不要臉？

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