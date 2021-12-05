四大公投朝野對決白熱化，執政團隊無所不用其極，投注大量資源，甚至不惜再次祭出抗中保台魔咒，更在華府鼓動下將反萊豬惡意曲解成反美；事關民生福祉之公共政策議題，再度被上綱到敵我對立地步。

四大公投能成案，其實勝負已定；代表鄉親對綠營執政與在野時期的立場反覆和雙重標準，早已忍無可忍，才會全部成案。

綠營能夠厚顏面對昨天的我，拿出趙高指鹿為馬的手法，睜著眼睛說瞎話，昧著良心過日子，講實在話，就是認定台灣鄉親可欺，不論其施政治理水準多麼低落，都無礙其統治地位。

就算綠營濫用國家機器，扭轉投票結果，只是證明社會弱智與盲從更加嚴重，理性思考的空間受到壓縮，社會公平正義與良心的泯沒。

公投原本設計，是在國計民生議題上說理，綠營卻視為對統治威望的威脅，是政權存續的保衛戰，不惜一切硬幹到底，毫不令人意外。

綠營執政深化內部對立、兩岸對抗，台灣已成為全球最危險之地，當社會集體瘋狂開始飆速前進，政治體制喪失有效制衡力量，後果不堪設想。

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